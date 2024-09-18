"Це ганьба": гендиректор ФК "Шахтар" розкритикував поведінку ФІФА після початку війни в Україні

Сергій Палкін заявив, що ФІФА не підтримує клуб на тлі війни. І ставиться до українських ФК так само, як і до російських.

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Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про подвійні стандарти ФІФА щодо трансферів після початку повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю німецькому виданню t-online, Палкін зазначив, що поведінка міжнародної футбольної федерації була "ганебною".

Після 2014 року "Шахтар" переїхав із Донецька. До кінця 2016 року домашні ігри "Шахтаря" проходили у Львові, потім у Харкові та Києві. Напад Росії на Україну на початку 2022 року повністю змінив ситуацію.

Після лютого 2022 року ФК грав домашні матчі європейських турнірів у Варшаві, а потім у Гамбурзі та Гельзенкірхені. Але Сергій Палкін сказав, що хоча з початку війни з Росією був позитивний досвід співпраці, поведінка ФІФА і деяких футбольних клубів була неприйнятною.

"Найгірший приклад стався після початку війни, коли ФІФА просто дозволила нашим гравцям йти безкоштовно. Це коштувало нам мільйонів євро. Легіонери підписали контракти з іншими клубами, які через деякий час їх продали. Це несправедливо. Вони не тренували, не розвивали їх і все одно отримали за них багато грошей. І ФІФА це підтримала", — зазначив Палкін. Це сталося з таким цінним гравцем, як Менор Соломон, який зараз грає за "Лідс Юнайтед".

Палкін нагадав, що представників української асоціації навіть не запросили обговорити можливі рішення цієї проблеми.

"Ми кілька разів намагалися зв'язатися з ФІФА, але всі двері були зачинені. По-моєму, це найбільша ганьба. Ми почувалися самотніми і покинутими ФІФА. Тому що це був не єдиний випадок", — сказав гендиректор ФК "Шахтар".

За словами Палкіна, у ФІФА до українських клубів поставилися так само, як і до російських.

"Але це був напад на нас з боку Росії. У нашій країні гинуть люди. На сьогоднішній день ФІФА навіть не зателефонувала, щоб запевнити нас у підтримці. Жодного разу. Я б не став просити виплатити нам мільйонні компенсації. Я розумію, що це не так-то просто. Але така поведінка ФІФА — це ганьба", — сказав Палкін. Він розповів, що перед початком війни в Шахтаря було кілька невиплачених платежів за трансферами. І у ФІФА цим скористалися.

"На початку війни 40 мільйонів євро все ще залишалися непогашеними. Клуби, яким ми були винні гроші, звернулися до ФІФА, тому що хотіли отримати свої гроші. Тоді ФІФА через посередників в обговореннях сказала нам, що ми повинні виплатити клубам непогашені гроші, інакше вони позбавлять нас ліцензій на міжнародні змагання. Я відповів: "Хлопці, а як мені за це платити, якщо ви відпускаєте наших гравців безкоштовно, а ми не можемо заробити?" Але рішення залишилося в силі. Вони ставилися до нас так само, як до російських клубів", — зазначив Палкін.

За його словами, деякі ФК хотіли скористатися важким становищем України в переговорах щодо трансферу гравців. Їхні представники підкреслювали цей факт і хотіли знизити ціну, але в "Шахтарі" дали зрозуміти, що цінність їхніх гравців не зменшиться. І це стало зрозуміло в січні 2023 року, коли Михайла Мудрика продали "Челсі" приблизно за 100 мільйонів євро. Палкін назвав цю угоду "історичною".

Михайло Мудрик

"Ніколи ще український гравець не переходив із рук у руки за такі великі гроші! "Арсенал" теж хотів його і пропонував великі гроші. Але ми вибрали "Челсі". Ця угода допомогла нам також показати свою силу на трансферному ринку", — розповів він.

Гендиректор ФК "Шахтар" розповів, що вони намагаються забезпечити безпеку команди, але не можуть повністю контролювати ситуацію. На початку вересня у клубу була виїзна гра в Кривому Розі. За кілька днів до їхнього приїзду готель "Аврора", де футболісти мали зупинитися, був зруйнований російськими ракетами.

"Чотири людини загинули. Це могли бути ми", — нагадав про те, що відбувається в Україні Палкін. Також на війні з Росією загинув брат воротаря Дмитра Різника.

"Як ви збираєтеся мотивувати такого гравця, який щойно втратив свого брата на війні? Це дуже складно", — резюмував гендиректор.

Нагадаємо, 18 вересня, український "Шахтар" у виїзній зустрічі стартового туру оновленої Ліги чемпіонів протистоятиме італійській "Болоньї". Матч на стадіоні "Ренато Даль-Ара" розпочнеться о 19:45 за Києвом.