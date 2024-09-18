"Это позор": гендиректор ФК "Шахтер" раскритиковал поведение ФИФА после начала войны в Украине

Сергей Палкин заявил, что ФИФА не поддерживает клуб на фоне войны. И относится к украинским ФК так же, как и к российским.

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Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о двойных стандартах ФИФА по трансферам после начала полномасштабного вторжения. В интервью немецкому изданию t-online, Палкин отметил, что поведение международной футбольной федерации было "позорным".

После 2014 года "Шахтер" переехал из Донецка. До конца 2016 года домашние игры "Шахтера" проходили во Львове, затем в Харькове и Киеве. Нападение России на Украину в начале 2022 года полностью изменило ситуацию.

После февраля 2022 года ФК играл домашние матчи европейских турниров в Варшаве, а затем в Гамбурге и Гельзенкирхене. Но Сергей Палкин сказал, что хотя с начала войны с Россией был позитивный опыт сотрудничества, поведение ФИФА и некоторых футбольных клубов было неприемлемым.

"Худший пример произошел после начала войны, когда ФИФА просто разрешила нашим игрокам уходить бесплатно. Это стоило нам миллионов евро. Легионеры подписали контракты с другими клубами, которые через некоторое время их продали. Это несправедливо. Они не тренировали, не развивали их и все равно получили за них много денег. И ФИФА это поддержала", — отметил Палкин. Это произошло с таким ценным игроком, как Мэнор Соломон, который сейчас играет за "Лидс Юнайтед".

Палкин напомнил, что представителей украинской ассоциации даже не пригласили обсудить возможные решения этой проблемы.

"Мы несколько раз пытались связаться с ФИФА, но все двери были закрыты. По-моему, это самый большой позор. Мы чувствовали себя одинокими и брошенными ФИФА. Потому что это был не единственный случай", — сказал гендиректор ФК "Шахтер".

По словам Палкина, в ФИФА к украинским клубам отнеслись также, как и к российским.

"Но это было нападение на нас со стороны России. В нашей стране гибнут люди. На сегодняшний день ФИФА даже не позвонила, чтобы заверить нас в поддержке. Ни разу. Я бы не стал просить выплатить нам миллионные компенсации. Я понимаю, что это не так-то просто. Но такое поведение ФИФА — это позор", — сказал Палкин. Он рассказал, что перед началом войны у Шахтера было несколько невыплаченных платежей по трансферам. И в ФИФА этим воспользовались.

"В начале войны 40 миллионов евро все еще оставались непогашенными. Клубы, которым мы были должны деньги, обратились в ФИФА, потому что хотели получить свои деньги. Тогда ФИФА через посредников в обсуждениях сказала нам, что мы должны выплатить клубам непогашенные деньги, иначе они лишат нас лицензий на международные соревнования. Я ответил: "Ребята, а как мне за это платить, если вы отпускаете наших игроков бесплатно, а мы не можем заработать?" Но решение осталось в силе. Они относились к нам так же, как к российским клубам", — отметил Палкин.

По его словам, некоторые ФК хотели воспользоваться тяжелым положением Украины в переговорах по трансферу игроков. Их представители подчеркивали этот факт и хотели снизить цену, но в "Шахтере" дали понять, что ценность их игроков не уменьшится. И это стало ясно в январе 2023 года, когда Михаила Мудрика продали "Челси" примерно за 100 миллионов евро. Палкин назвал эту сделку "исторической".

Михаил Мудрик

"Никогда еще украинский игрок не переходил из рук в руки за такие большие деньги! "Арсенал" тоже хотел его и предлагал большие деньги. Но мы выбрали "Челси". Эта сделка помогла нам также показать свою силу на трансферном рынке", — рассказал он.

Гендиректор ФК "Шахтер" рассказал, что они стараются обеспечить безопасность команды, но не могут полностью контролировать ситуацию. В начале сентября у клуба была выездная игра в Кривом Роге. За несколько дней до их приезда отель "Аврора", где футболисты должны были остановиться, был разрушен российскими ракетами.

"Четыре человека погибли. Это могли быть мы", — напомнил о происходящем в Украине Палкин. Также на войне с Россией погиб брат вратаря Дмитрия Ризныка.

"Как вы собираетесь мотивировать такого игрока, который только что потерял своего брата на войне? Это очень сложно", — резюмировал гендиректор.

Напомним, 18 сентября, украинский "Шахтер" в выездной встрече стартового тура обновленной Лиги чемпионов будет противостоять итальянской "Болонье". Матч на стадионе "Ренато Даль-Ара" начнется в 19:45 по Киеву.