"Болонья" — "Шахтар": усі подробиці матчу Ліги чемпіонів нового формату

"Шахтар", як чемпіон України минулого сезону, 18 вересня о 19:45 розпочне свій дебютний поєдинок в оновленій Лізі чемпіонів. Суперник гірників — італійська "Болонья".

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FOCUS.UA веде прямий репортаж про матч "Шахтар" — "Болонья".

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ "БОЛОНЬЯ" — "ШАХТАР"

Ліга чемпіонів. Основний етап (League phase)

1 тур

Італія, Болонья, стадіон "Ренато Даль-Ара"

Головний арбітр: Рохіт Саггі (Норвегія), VAR: Жером Бризар (Франція)

"Шахтар" — "Болонья" — 0:0

19 хвилин до матчу. "Шахтаря" опублікував склад на матч проти "Болоньї".

20 хвилин до матчу. Гравці "Шахтаря" зіграють матч у Болоньї у національних кольорах.

1 година до матчу. Арбітру довелося переривати матч молодіжних складів "Болоньї" і "Шахтаря" через проливний дощ. Складні метеоумови очікуються і на матчі головних команд. Напередодні "гірники" провели своє тренування під дощем.

Болонья — Шахтар

Болонья — Шахтар

Болонья — Шахтар

Болонья — Шахтар

Нагадаємо, що суддя зупинив матч "Шахтар" — "Болонья" в Юнацькій Лізі УЄФА.

Раніше повідомлялося, що в матчі "Болонья" — "Шахтар" букмекери вважають фаворитом домашню команду.