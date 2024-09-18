"Болонья" — "Шахтар": усі подробиці матчу Ліги чемпіонів нового формату
"Шахтар", як чемпіон України минулого сезону, 18 вересня о 19:45 розпочне свій дебютний поєдинок в оновленій Лізі чемпіонів. Суперник гірників — італійська "Болонья".
FOCUS.UA веде прямий репортаж про матч "Шахтар" — "Болонья".
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ "БОЛОНЬЯ" — "ШАХТАР"
Ліга чемпіонів. Основний етап (League phase)
1 тур
Італія, Болонья, стадіон "Ренато Даль-Ара"
Головний арбітр: Рохіт Саггі (Норвегія), VAR: Жером Бризар (Франція)
"Шахтар" — "Болонья" — 0:0
19 хвилин до матчу. "Шахтаря" опублікував склад на матч проти "Болоньї".
20 хвилин до матчу. Гравці "Шахтаря" зіграють матч у Болоньї у національних кольорах.
1 година до матчу. Арбітру довелося переривати матч молодіжних складів "Болоньї" і "Шахтаря" через проливний дощ. Складні метеоумови очікуються і на матчі головних команд. Напередодні "гірники" провели своє тренування під дощем.
Нагадаємо, що суддя зупинив матч "Шахтар" — "Болонья" в Юнацькій Лізі УЄФА.
Раніше повідомлялося, що в матчі "Болонья" — "Шахтар" букмекери вважають фаворитом домашню команду.