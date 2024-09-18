Первый тайм. "Болонья" – "Шахтер" – 0-0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Шахтер" сыграет свой первый матч в Лиге чемпионов нового формата. Этой осенью фанатов впервые ждут 8 матчей с разными соперниками на этапе, который в былые годы назывался групповым.

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"Шахтер", как чемпион Украины прошлого сезона, 18 сентября в 19:45 начнет свой дебютный поединок в обновленной Лиге чемпионов. Соперник горняков — итальянская "Болонья". Фокус ведет прямой репортаж о матче "Шахтер" – "Болонья".

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "БОЛОНЬЯ" – "ШАХТЕР"

Лига чемпионов. Основной этап (League phase)

1 тур

Италия, Болонья, стадион "Ренато Даль-Ара"

Главный арбитр: Рохит Сагги (Норвегия), VAR: Жером Бризар (Франция)

"Шахтер" — "Болонья" – 0:0

29. Лукаш Скорупский — пока что главный герой первых получаса матча в Болонье. Польский голкипер потянул пенальти от Судакова на второй минуте матча.

25. События в матче развиваются неспешным темпом. Возможно, Марино Пушич раздумывает над усилением команды в перерыве.

18. Шахтер разыгрывает через Ризныка. Пяточка от левого защитника Педро Энрике, но хозяева перехватывают и строят свою атаку.

17. Николай Матвиенко разряжает обстановку выносом от ворот.

17. Судья ждет подсказки VAR.

16. Вновь должна быть подача от хорвата Моро. Но судья берет паузу.

15. Третий подряд угловой у ворот Шахтера.

14. Хорватский полузащитник подал угловой. Отскок, но подбор за Шахтером.

12. 6-й номер Болоньи Моро подает угловой.

8. Судакова завалили в центре поля. Шахтер пытался выйти в контратаку после опасного эпизода у ворот "горняков".

4. Шахтер не реализовал 11-метровый.

2. К мячу подходит Судаков.

1,5 минуты. Судья дает пенальти в ворота Болоньи.

4. Шахтер не реализовал 11-метровый.

1. Шахтер разыграл первый угловой — неудачно.

Прозвучал гимн Лиги чемпионов. Судья дает стартовый свисток.

17 минут до матча. Команды готовятся выйти на поле.

18 минут до матча. "Болонья" тоже публикует состав.

19 минут до матча. "Шахтера" опубликовал состав на матч против "Болоньи".

20 минут до матча. Игроки "Шахтера" сыграют матч в Болонье в национальных цветах.

1 час до матча. Арбитру пришлось прерывать матч молодежных составов "Болоньи" и "Шахтера" из-за проливного дождя. Сложные метеоусловия ожидаются и на матче главных команд. Накануне "горняки" провели свою тренировку под дождем.

Болонья – Шахтер

Болонья – Шахтер

Болонья – Шахтер

Болонья – Шахтер

Напомним, что судья остановил матч "Шахтер" — "Болонья" в Юношеской Лиге УЕФА.

Ранее сообщалось, что в матче "Болонья" – "Шахтер" букмекеры считают фаворитом домашнюю команду.