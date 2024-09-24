Динамо — Лаціо: де дивитися матч Ліги Європи, від якого Суркіс чекає перемоги, за гамбурзьким рахунком

Президент "Динамо" також нарікає на календар Ліги Європи, який не дасть змоги його клубу заробити на продажу квитків. Матчі з більш іменитими суперниками — "Ромою", "Галатасараєм", "Реал Сосьєдадом" і "Хоффенхаймом" — кияни проведуть на виїзді.

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У середу, 25 вересня, київське "Динамо" стартує в розіграші Ліги Європи сезону 2024/25. У першому турі умовно домашнього матчу українській кімнаті протистоїть римський "Лаціо". Зустріч відбудеться в Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні", який, до слова, минулого сезону приймав лігочемпіонські матчі "Шахтаря".

Початок "Динамо" — "Лаціо" — о 22:00 за київським часом.

За новим форматом єврокубка в загальній таблиці — 36 команд, які зіграють 8 матчів із різними суперниками. Аналогічна сітка і в Лізі чемпіонів. У нинішній Лізі Європи на динамівців очікує зустріч із двома римськими командами.

Розклад матчів Динамо в Лізі Європи:

24 жовтня відбудеться виїзний поєдинок на "Стадіо Олімпіко" з "Ромою" Артема Довбика;

3 жовтня — за кілька тижнів до виїзду у Вічне місто — відбудеться матч "Хоффенхайм" — "Динамо";

7 листопада "Динамо" прийме "Ференцварош" із Будапешта;

28 листопада зіграє з "Вікторією" Пльзень;

12 грудня в іспанському Сан-Себастьяні битиметься з "Реал Сосьєдадом";

21 січня 2025 року киян зустрінуть трибуни стамбульського "Галатасарая";

30 січня — матч "Динамо" — "РШФ".

Найкращі 8 команд із турнірної таблиці безпосередньо виходять в 1/8, для тих, що посіли місця з 9 по 24, — передбачено плей-оф.

Матч Динамо — Лаціо: де дивитися

Динамо Лаціо: де дивитися трансляцію

Права на показ зустрічі "Динамо" і "Лаціо" належать сервісу Megogo. Фокус веде текстову онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Лаціо".

Прогнози експертів на матч Динамо — Лаціо

Динамо Лаціо: прогноз

Фаворитом зустрічі вважається римська команда. На перемогу лаціалі букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 2,10. Нічия — 3,70. Перемога українців — 3,90.

Динамо Лаціо: прогноз

Президент "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю Hamburger Abendlblatt зазначив, що "Динамо" набрало хорошу форму, грамотно провело передсезонну підготовку і, загалом, підійшло до початку сезону.

"У нас молодий, амбітний тренер, якісні футболісти, тому я, як президент клубу і його вболівальник, бачу єдиний бажаний підсумок — перемогу над "Лаціо". Наш суперник — дворазовий чемпіон Італії, представник однієї з чотирьох найсильніших футбольних ліг, тому матч буде дуже складним для нас. Але я вірю у своїх хлопців, і вірить уся країна", — сказав Суркіс.

Президент клубу також поскаржився на календар турніру: у Гамбурзі кияни зіграють із латвійською та чеською командою, на які небагато захочуть прийти.

"Скажу вам відверто, ті матчі, на які "Динамо" могло б продати квитки, ми зіграємо на виїзді: "Рома", "Галатасарай", "Реал Сосьєдад", "Хоффенхайм", — пояснив він.

Нагадаємо, що голкіпер "Болоньї" зламав ніс нападнику "Шахтаря" Данилу Сікану.

Також повідомлялося, що видатний сейв голкіпера "Шахтаря" Дмитра Різника врятував команду в матчі Ліги чемпіонів проти "Болоньї".