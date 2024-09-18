Голкипер "Болоньи" сломал нос нападающему "Шахтера" и сборной Украины (фото)

Донецкий "Шахтер" стартовал с ничьей в Лиге чемпионов. "Горняков" в Италии принимала "Болонья".

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Форвард донецкого футбольного клуба "Шахтер" и игрок сборной Украины Даниил Сикан получил серьезную травму лица во время матча Лиги чемпионов против "Болоньи". Фокус вел прямой репортаж с матча, который состоялся на стадионе "Ренато Даль'Ара" в Болонье.

У 23-летнего футболиста диагностировали перелом носа.

В первом тайме на 30-й минуте игры польский вратарь "Болоньи" Лукаш Скорупский, выбивая мяч из своей штрафной, ударил Сикана локтем в лицо.

Нападающий "Шахтера" лежал на газоне, пытаясь прийти в себя, а затем был вынужден покинуть поле для оказания медицинской помощи. Несмотря на усилия медиков, Даниил не смог вернуться к игре. Камеры позже зафиксировали его на скамейке запасных с гематомой на лице.

Травмирован Даниил Сикан Фото: Скрин видео

Вместо травмированного форварда на поле вышел Эгиналду.

Позже футболист опубликовал фото травмы носа в своем Instagram.

Фото: danilsikan / Instagram

Напомним, "Шахтер" сыграл в ничью с итальянской "Болоньей" в стартовом матче Лиги чемпионов. Георгий Судаков не сумел реализовать пенальти в первые минуты игры. В следующем матче "горняки" сыграют против "Аталанты", а "Болонья" встретится с "Ливерпулем".

18 сентября сильный ливень в Италии помешал провести матч Юношеской лиги УЕФА "Болонья" U19 — "Шахтер" U19. Арбитр вывел команды на поле, но через 7 минут игру прекратили.