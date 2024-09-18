Голкіпер "Болоньї" зламав ніс нападнику "Шахтаря" та збірної України (фото)

Донецький "Шахтар" стартував з нічиєї у Лізі чемпіонів. "Гірників" в Італії приймала "Болонья".

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Форвард донецького футбольного клубу "Шахтар" і гравець збірної України Данило Сікан зазнав серйозної травми обличчя під час матчу Ліги чемпіонів проти "Болоньї". Фокус вів прямий репортаж з матчу, який відбувся на стадіоні "Ренато Даль’Ара" в Болоньї.

У 23-річного футболіста діагностували перелом носа.

У першому таймі на 30-й хвилині гри польський воротар "Болоньї" Лукаш Скорупський, вибиваючи м'яч зі свого штрафного, вдарив Сікана ліктем в обличчя.

Нападник "Шахтаря" лежав на газоні, намагаючись оговтатися, а згодом був змушений покинути поле для надання медичної допомоги. Попри зусилля медиків, Данило не зміг повернутися до гри. Камери пізніше зафіксували його на лаві запасних із гематомою на обличчі.

Травмований Данило Сікан Фото: Скрін відео

Замість травмованого форварда на поле вийшов Егіналду.

Пізніше футболіст опублікував фото травми носа у своєму Instagram.

Фото: danilsikan / Instagram

Нагадаємо, "Шахтар" зіграв в нічию з італійською "Болоньєю" у стартовому матчі Ліги чемпіонів. Георгій Судаков не зумів реалізувати пенальті у перші хвилини гри. У наступному матчі "гірники" зіграють проти "Аталанти", а "Болонья" зустрінеться з "Ліверпулем".

18 вересня сильна злива в Італії завадила провести матч Юнацької ліги УЄФА "Болонья" U19 — "Шахтар" U19. Арбітр вивів команди на поле, але через 7 хвилин гру припинили.