Фееричный гол Мудрика принес первую победу Украине в Лиге наций

Полузащитник Михаил Мудрик эффектно забил гол в первом тайме. Он подхватил мяч, обошел трех защитников и пробил точно в нижний угол с линии штрафной.

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Сборная Украины в пятницу, 11 октября, провела третий матч нового розыгрыша Лиги наций. Украинская команда играла с участником чемпионата Европы 2024 года Грузией и победила со счетом 1:0.

Поединок состоялся на стадионе Enea Arena в польской Познани. На первых минутах матча мяч был у грузинской команды. Кварацхелия со штрафного пробил выше ворот. Затем Судаков с 10 метров бил в дальний угол, но не попал.

После небольшой паузы игра возобновилась со штрафного от Мудрика, однако гол украинский футболист забил несколько позднее. Так, после того, как Матвиенко въехал в ноги сопернику Кочорашвили неожиданно мяч потерял. Его подхватил Мудрик, обошел защитников и пробил точно в нижний угол с линии штрафной.

В начале второго тайма мяч был у украинцев. Довбик выскочил на ударную позицию, но затянул с ударом. Затем мяч попал к грузинам. Мамардашвили взял навес Гуцуляка. В середине тайма пошла атака на атаку. Какабадзе пробил высоко на трибуны.

Ближе к концу тайма у украинцев произошла замена. Так, Мудрик ушел, а вместо него вышел Назаренко. Затем ушли Калюжный и Судаков, а вместо них вышли Крыськив и Сваток. Тогда Украина перешла на игру в три центральных.

В целом же, во втором тайме на поле шла относительно равная игра без особой остроты. Матч завершился победой Украины.

Напомним, в конце сентября Фокус писал, что "Динамо" было разгромлено в стартовом матче Лиги Европы против "Лацио". Впереди у динамовцев выезд в Рим, но на матч с "Ромой". В первом тайме было похоже на то, что играют команды не просто из разных лиг, а из разных видов спорта. Столь свободно футболисты 7-й команды Серии А прошлого сезона расправлялись с центром обороны вице-чемпиона Украины.