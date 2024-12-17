"Ніколи свідомо не вживав забороненого": Мудрик і ФК "Челсі" прокоментували допінг-скандал

Шоу про футбол "ТаТоТаке" з посиланням на анонімне джерело говорить, що в допінг-пробі Михайла Мудрика знайшли мельдоній.

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Скандал із допінгом у пробі українського футболіста Михайла Мудрика прокоментували в лондонському футбольному клубі "Челсі", за який він грає як півзахисник. У клубі підтвердили, що англійська Футбольна асоціація (The FA) зв'язалася з ними щодо позитивного результату аналізу Мудрика і зазначили, що працюватимуть з відповідними органами, щоб розслідувати випадок. Заяву опубліковано 17 грудня на офіційному сайті ФК "Челсі".

"І клуб, і Михайло повністю підтримують програму тестування The FA, і всі наші гравці, включно з Михайлом, регулярно проходять тести", — запевнили в "Челсі".

У ФК сказали, що працюватимуть з відповідними органами, щоб з'ясувати, що спричинило позитивний результат допінг-тесту Мудрика, і більше коментарів щодо цього не даватимуть.

Сами Михайло Мудрик прокоментував ситуацію на своїй сторінці в Instagram. Він підтвердив, що його повідомили про заборонену речовину у допінг-пробі, яку він надав асоціації футболу. Проте футболіст запевняє, що ніколи не вживав заборонених препаратів.

"Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил, і я тісно співпрацюю з моєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися", — написав футболіст.

Він додав, що сподівається скоро повернутися на поле, бо впевнений, що не зробив нічого поганого.

Коментар футболіста Михайла Мудрика про результати антидопінгового тесту Фото: Скриншот

Офіційно на момент публікації матеріалу назву речовини не розкривали, проте ютуб-шоу про український футбол "ТаТоТаке" повідомляє, що за інформацією їхнього неназваного джерела в організмі Михайла Мудрика знайшли мельдоній (мілдронат), що був заборонений ВАДА з 1 січня 2016 року. Припускається, що він дозволяє організму активно використовувати кисень і витримувати більші навантаження, однак його ефект не доведений, зазначають журналісти. Цей препарат здебільшого використовують спортсмени у РФ та країнах Балтії.

Шоу про футбол "ТаТоТаке" повідомляє, що в пробі Мудрика знайшли мельдоній Фото: Скриншот

Нагадаємо, 17 грудня ЗМІ повідомили, що в допінг-тесті українського футболіста Михайла Мудрика, який він здав у жовтні, виявили заборонену речовину. Найближчими днями спортсмен має пройти тест повторно.

Спортивний журналіст Володимир Звєров зазначав, що в разі підтвердження порушення антидопінгових правил Михайла Мудрика можуть дискваліфікувати на 4 роки.