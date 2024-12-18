Скандал с допингом: Мудрик нанял юристов, которые "спасли" чемпиона мира

Положительные результаты пробы В предусматривают, что украинский футболист может получить 4-летнюю дисквалификацию. По данным журналистов, интересы Михаила Мудрика в суде будут представлять юристы Morgan Sports Law.

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Украинский футболист Михаил Мудрик нанял юридическую фирму, которая когда-то помогла футболисту Полю Погба сократить его допинг-дисквалификацию с 4 лет до 18 месяцев после того, как его дисквалифицировали за то, что он не прошел тест на наркотики. Об этом пишет издание Telegraph.

Мудрику также грозит четырехлетняя дисквалификация за положительную пробу "А". Футбольная ассоциация временно отстранила его, пока он и "Челси" ждут результатов пробы "B".

Положительный допинг-тест предусматривает потенциальное наказание в виде 4-летней дисквалификации согласно правилам ФА, и, как известно, Мудрик нанял Morgan Sports Law для работы над его делом.

Morgan Sports Law также представлял интересы бывшей звезды Ювентуса Погба в его апелляции на четырехлетнюю дисквалификацию к допингу, которую позже Спортивный арбитражный суд сократил до 18 месяцев.

Известно, что украинский игрок дал отрицательный тест в августе, и настаивает, что с тех пор он не изменил своего поведения.

Также предполагают, что то, что привело к положительной оценке "А", скорее всего было подано за рубежом, хотя считалось, что неудачный тест Мудрик сдавал в Великобритании.

Мельдоний — препарат для повышения работоспособности, который 1 января 2016 года внесен в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

Последний раз Мудрик выступал в составе "Челси" в конце ноября.

В своем заявлении, опубликованном в Instagram, Мудрик сказал: "Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, который я предоставил ФА, содержал запрещенное вещество. Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил, и тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти. Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле", — написал он.

Напомним, 17 декабря СМИ сообщили, что в допинг-тесте украинского футболиста Михаила Мудрика, который он сдал в октябре, обнаружили запрещенное вещество. Спортсмен должен пройти тест повторно в ближайшие дни.

Спортивный журналист Владимир Зверов сообщил, что в случае подтверждения нарушения антидопинговых правил украинца могут дисквалифицировать на 4 года.