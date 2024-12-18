Скандал з допінгом: Мудрик найняв юристів, які "врятували" чемпіона світу

Позитивні результати проби В передбачають, що український футболіст може отримати 4-річну дискваліфікацію. За даними журналістів, інтереси Михайла Мудрика у суді представлятимуть юристи Morgan Sports Law.

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Український футболіст Михайло Мудрик найняв юридичну фірму, яка колись допомогла футболісту Полю Погба скоротити його допінг-дискваліфікацію з 4 років до 18 місяців після того, як його дискваліфікували за те, що не пройшов тест на наркотики. Про це пише видання Telegraph.

Мудрику також загрожує чотирирічна дискваліфікація за позитивну пробу "А". Футбольна асоціація тимчасово відсторонила його, поки він і "Челсі" чекають результатів проби "B".

Позитивний допінг-тест передбачає потенційне покарання у вигляді 4-річної дискваліфікації згідно з правилами ФА, і, як відомо, Мудрик найняв Morgan Sports Law для роботи над його справою.

Morgan Sports Law також представляв інтереси колишньої зірки Ювентуса Погба в його апеляції на чотирирічну дискваліфікацію до допінгу, яку пізніше Спортивний арбітражний суд скоротив до 18 місяців.

Відомо, що український гравець дав негативний тест у серпні, і наполягає, що відтоді він не змінив своєї поведінки.

Також припускають, що те, що призвело до позитивної оцінки "А", швидше за все було подано за кордоном, хоча вважалося, що невдалий тест Мудрик складав у Великобританії.

Мельдоній – препарат для підвищення працездатності, який 1 січня 2016 року внесено до списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством.

Востаннє Мудрик виступав у складі "Челсі" наприкінці листопада.

У своїй заяві, опублікованій в Instagram, Мудрик сказав: "Я можу підтвердити, що мене сповістили про те, що зразок, який я надав ФА, містив заборонену речовину. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил, і тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися. Я знаю, що не зробив нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернуся на поле", — написав він.

Нагадаємо, 17 грудня ЗМІ повідомили, що в допінг-тесті українського футболіста Михайла Мудрика, який він здав у жовтні, виявили заборонену речовину. Спортсмен має пройти тест повторно найближчими днями.

Спортивний журналіст Володимир Звєров повідомив, що у разі підтвердження порушення антидопінгових правил українця можуть дискваліфікувати на 4 роки.