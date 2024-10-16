HMS Agamemnon: новая подводная лодка британского Королевского флота войдет в историю

Из шести кораблей британского Королевского флота, которые носили имя греческого царя Агамемнона, эта подводная лодка стала самой мощной благодаря передовым средствам систем обнаружения и арсеналу вооружения.

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Шестая атомная подводная лодка Королевского флота класса Astute, HMS Agamemnon, переместилась из дока в Девоншире в Барроу-ин-Фернесс и готовится к вводу в эксплуатацию к концу 2025 года.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о новой атомной подводной лодке британского флота Agamemnon.

Названные в честь древнегреческого царя субмарины класса Astute известны своей высокотехнологичной конструкцией, включая трехмерное компьютерное моделирование и современные акустические плиты, снижающие сигналы гидролокатора.

Оснащенная ракетами Tomahawk и торпедами Spearfish, HMS Agamemnon сможет работать под водой в течение длительного времени, вырабатывая собственный кислород и воду. С учетом того, что строительство последней подлодки класса Astute, HMS Agincourt, близится к завершению, эти корабли укрепляют морской потенциал Королевского флота на десятилетия вперед.

Субмарина HMS Agamemnon – атомная подводная лодка Королевского флота класса Astute

Технологическое чудо: HMS Agamemnon — бесшумная подводная лодка Королевского флота

HMS Agamemnon, шестая атомная подводная лодка Королевского флота класса Astute, переместилась из дока в Девоншире в Барроу-ин-Фернесс, вскоре будет спущена на воду и должна быть введена в эксплуатацию к концу следующего года. После завершения фазы строительства подводная лодка близка к тому, чтобы "впервые предстать на суд критиков", — сообщило недавно издание Navy Lookout.

Шестая из семи запланированных атомных лодок, субмарина была официально названа в честь древнегреческого царя на церемонии в начале этого года. С ее переездом из Девоншира на заводе также начнется сборка будущей HMS Dreadnought, головной лодки нового класса атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), которые поступят на вооружение Королевского флота "в начале 2030-х годов", добавляет Navy Lookout.

Подводные лодки класса Astute Королевского флота примечательны тем, что они стали первыми в мире атомными подводными лодками, спроектированными в компьютерной 3D-программе. Кроме того, они обладают множеством технологических новшеств, в том числе отсутствием оптического перископа. Вместо него использована высокотехнологичная видеотехника, позволяющая экипажу сканировать горизонт и получать 360-градусный обзор для противостояния любой потенциальной угрозе.

Строительство субмарины HMS Agamemnon Фото: X (Twitter)

В отличие от других атомных подводных лодок, класс Astute был разработан с использованием самых современных антиакустических плит. Каждый корпус оснащен более 39 тысячами акустических плит, которые маскируют сонарный сигнал судна и позволяют подлодкам скользить по воде практически бесшумно. Звук, издаваемый лодками, сравнивают с шумом от "маленького дельфина".

Магические шестерки

Помимо того, что это уже шестая подводная лодка класса Astute, данная ПЛАРБ также является шестым судном Королевского флота, названным в честь греческого царя Агамемнона, который, согласно древнегреческой мифологии, командовал ахейцами во время легендарной Троянской войны.

Среди предыдущих таких военных кораблей — 64-пушечный корабль третьего ранга, участвовавший в Трафальгарской битве в 1805 году, и предшественник дредноута класса Lord Nelson, принимавший участие в Дарданелльской кампании Первой мировой войны.

"Королевский флот всегда с уважением относился к фигурам Троянской войны, возможно, потому, что для греков это была морская война, а возможно, из-за преувеличенного уважения, которое в основном неграмотные британские морские офицеры 18 и 19 веков питали к классическому образованию", — объяснил Льюис Пейдж, бывший офицер Королевского флота, изданию Greek Reporter.

Пейдж добавил, что это название занимает особое место в истории Королевского флота.

"HMS Agamemnon участвовал в британских сражениях от битвы при Сенте, Копенгагена и Трафальгара до Дарданелл и минных кампаний Второй мировой войны, — продолжил Пейдж. — Эхо истории как никогда громко звучит сегодня в том факте, что один из HMS Agamemnon будет присутствовать при сражении Великобритании с Россией в Крыму. Когда экипаж новейшего "Агамемнона" поднимет бокалы за бессмертную память лорда Нельсона в Трафальгарскую ночь, они, без сомнения, с гордостью вспомнят, что адмирал Нельсон был капитаном первого HMS Agamemnon".

Церемония спуска на воду АПЛ HMS Agamemnon Фото: BAE Systems

Шестой Agamemnon, безусловно, станет самым мощным на сегодняшний день, поскольку каждая подводная лодка флота класса Astute оснащена лучшими в мире сенсорами, а также вооружена крылатыми ракетами Tomahawk и тяжелыми торпедами Spearfish. И хотя ее экипаж не вдохнет свежего океанского воздуха, субмарина способна обогнуть земной шар в погруженном состоянии, вырабатывая при этом собственный кислород и питьевую воду.

Последняя подлодка класса Astute, HMS Agincourt, сейчас достраивается на заводе BAE Systems Submarines в Барроу-ин-Фернесс. Эта субмарина станет шестым кораблем Королевского флота, названным в честь битвы при Азенкуре в 1415 году, крупной английской победы во время Столетней войны.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].