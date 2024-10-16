HMS Agamemnon: новий підводний човен британського Королівського флоту увійде в історію

Із шести кораблів британського Королівського флоту, які носили ім'я грецького царя Агамемнона, цей підводний човен став найпотужнішим завдяки передовим засобам систем виявлення та арсеналу озброєння.

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Шостий атомний підводний човен Королівського флоту класу Astute, HMS Agamemnon, перемістили з доку в Девонширі в Барроу-ін-Фернесс, його готують до введення в експлуатацію до кінця 2025 року.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про новий атомний підводний човен британського флоту Agamemnon.

Названі на честь давньогрецького царя субмарини класу Astute відомі своєю високотехнологічною конструкцією, включно з тривимірним комп'ютерним моделюванням і сучасними акустичними плитами, що знижують сигнали гідролокатора.

Оснащена ракетами Tomahawk і торпедами Spearfish, HMS Agamemnon зможе працювати під водою протягом тривалого часу, виробляючи власний кисень і воду. З урахуванням того, що будівництво останнього підводного човна класу Astute, HMS Agincourt, наближається до завершення, ці кораблі зміцнюють морський потенціал Королівського флоту на десятиліття вперед.

Субмарина HMS Agamemnon — атомний підводний човен Королівського флоту класу Astute

Технологічне диво: HMS Agamemnon — безшумний підводний човен Королівського флоту

HMS Agamemnon, шостий атомний підводний човен Королівського флоту класу Astute, перемістився з доку в Девонширі в Барроу-ін-Фернесс, незабаром його спустять на воду, а в експлуатацію він має бути введений до кінця наступного року. Після завершення фази будівництва підводний човен близький до того, щоб "уперше постати на суд критиків", — повідомило нещодавно видання Navy Lookout.

Шостий із семи запланованих атомних човнів, субмарина була офіційно названа на честь давньогрецького царя на церемонії на початку цього року. З її переїздом з Девоншира на заводі також почнеться складання майбутньої HMS Dreadnought, головного човна нового класу атомних підводних човнів з балістичними ракетами (ПЛАРБ), які надійдуть на озброєння Королівського флоту "на початку 2030-х років", додає Navy Lookout.

Підводні човни класу Astute Королівського флоту примітні тим, що вони стали першими у світі атомними підводними човнами, спроєктованими в комп'ютерній 3D-програмі. Крім того, вони мають безліч технологічних нововведень, зокрема відсутність оптичного перископа. Замість нього використана високотехнологічна відеотехніка, що дає змогу екіпажу сканувати горизонт і отримувати 360-градусний огляд для протистояння будь-якій потенційній загрозі.

Будівництво субмарини HMS Agamemnon Фото: X (Twitter)

На відміну від інших атомних підводних човнів, клас Astute було розроблено з використанням найсучасніших антиакустичних плит. Кожен корпус оснащений понад 39 тисячами акустичних плит, які маскують сонарний сигнал судна і дають змогу підводним човнам ковзати по воді практично безшумно. Звук, який видають човни, порівнюють із шумом від "маленького дельфіна".

Магічні шестірки

Крім того, що це вже шостий підводний човен класу Astute, ця ПЛАРБ також є шостим судном Королівського флоту, названим на честь грецького царя Агамемнона, який, згідно з давньогрецькою міфологією, командував ахейцями під час легендарної Троянської війни.

Серед попередніх таких військових кораблів — 64-гарматний корабель третього рангу, який брав участь у Трафальгарській битві 1805 року, і попередник дредноута класу Lord Nelson, який брав участь у Дарданелльській кампанії Першої світової війни.

"Королівський флот завжди з повагою ставився до постатей Троянської війни, можливо, тому, що для греків це була морська війна, а можливо, через перебільшену повагу, яку здебільшого неписьменні британські морські офіцери 18 і 19 століть мали до класичної освіти", — пояснив Льюїс Пейдж, колишній офіцер Королівського флоту, виданню Greek Reporter.

Пейдж додав, що ця назва займає особливе місце в історії Королівського флоту.

"HMS Agamemnon брав участь у британських битвах від битви при Сенті, Копенгагена і Трафальгара до Дарданелл і мінних кампаній Другої світової війни, — продовжив Пейдж. — Відлуння історії як ніколи голосно звучить сьогодні в тому факті, що один з HMS Agamemnon буде присутній під час битви Великої Британії з Росією в Криму. Коли екіпаж новітнього "Агамемнона" підніме келихи за безсмертну пам'ять лорда Нельсона в Трафальгарську ніч, вони, без сумніву, з гордістю згадають, що адмірал Нельсон був капітаном першого HMS Agamemnon".

Церемонія спуску на воду АПЛ HMS Agamemnon Фото: BAE Systems

Шостий Agamemnon, безумовно, стане найпотужнішим на сьогодні, оскільки кожен підводний човен флоту класу Astute оснащено найкращими у світі сенсорами, а також озброєно крилатими ракетами Tomahawk і важкими торпедами Spearfish. І хоча її екіпаж не вдихне свіжого океанського повітря, субмарина здатна обігнути земну кулю в зануреному стані, виробляючи водночас власний кисень і питну воду.

Останній підводний човен класу Astute, HMS Agincourt, зараз добудовують на заводі BAE Systems Submarines у Барроу-ін-Фернесс. Ця субмарина стане шостим кораблем Королівського флоту, названим на честь битви під Азенкуром 1415 року, великої англійської перемоги під час Столітньої війни.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].