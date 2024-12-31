"Нет чувства вины": женщина, к которой 10 лет не прикасался муж, решила ему отомстить

Британка рассказала, что довольна своим домом, машиной и двумя детьми, но почти не разговаривает с мужем, которому 70 лет. Недавно она решила изменить свою жизнь.

Related video

51-летняя женщина, которая не имела интимной близости со своим мужем в течение 10 лет, откровенно рассказала о своем романе с другим мужчиной. Решившись на супружескую измену, она не испытывает угрызений совести. Об этом пишет таблоид The Sun.

Британка рассказала, что довольна своим домом, машиной и двумя детьми, но почти не разговаривает с мужем, которому 70 лет.

"У нас очень мало общего. Мы почти не разговариваем друг с другом. По вечерам сидим на диване, смотрим телевизор и ужинаем вместе, а потом идем спать в отдельные спальни", — признается она в интервью журналистам.

Супруги обсуждали этот вопрос, однако муж очень закрыт и категорически отказывается менять свое поведение. Поняв, что жить так дальше нельзя, британка встретилась с адвокатом, который специализируется на разводах. Впрочем, перспектива расторжения брака оказалась слишком "страшной", поэтому она решила остаться в браке ради детей.

Женщина завела любовника Фото: Freepik

"Тайная любовь показалась мне лучшим вариантом. Получаю эмоциональное удовольствие и физическую привязанность, но мне не приходится делать решающий шаг, чтобы уйти", — признается женщина, которая сейчас встречается с 46-летним любовником.

Она думает, что благоверный может догадаться, что у нее есть интрижка на стороне, но молчит, потому что тоже не хочет нарушать семейную идиллию.

"Мой новый возлюбленный ведет собственный дневник на работе, чтобы иметь возможность убежать днем, а я работаю неполный день. Просто говорю всем, что иду на шопинг или в спортзал", — объясняет женщина и добавляет, что не чувствует вины за интрижку, поскольку ее потребности должны быть удовлетворены.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина создала 58-страничную презентацию PowerPoint, в которой подробно описала историю многочисленных измен своего парня с более чем 300 любовницами, и опубликовала результаты расследования в интернете.

А вот 29-летняя Меган МакГи из Вирджинии, что в США, разоблачила измену своего жениха-военнослужащего с помощью мобильного приложения. В ноябре 2020 года, после четырех лет отношений, ее возлюбленный внезапно захотел сделать "перерыв". Женщина сразу заподозрила, что муж изменяет.