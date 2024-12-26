Женщина узнала о 60 любовницах мужа: она сняла расследование на YouTube и стала популярной

Гейл узнала, что ее возлюбленный, с которым она прожила почти три десятилетия в браке, имеет отношения еще со многими женщинами, и даже назвала имена некоторых из них публично.

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Гейл Льюс из Атланты (США) уличила своего мужа в многочисленных изменах и после этого опубликовала расследование на YouTube. Соглашение о разводе, заключенное между бывшими супругами, обязало изменщика выплатить жене 2,3 миллиона долларов компенсации. К тому же женщине достался дом стоимостью 1,3 миллиона долларов, хотя ее бывший вынужден и в дальнейшем оплачивать ипотеку, налоги и страховку. Об этом пишет издание Atlanta Black Star.

Льюс рассказала, что о первой любовнице своего мужа узнала в 2022 году благодаря авиакомпании Delta Air Lines. Когда она позвонила туда, чтобы уточнить информацию о рейсе, которым он возвращался из командировки, то узнала, что тот путешествует в компании неизвестной женщины. Как выяснилось, это была давняя любовница, которая сопровождала его почти во всех поездках. После этого обманутая американка подала на развод.

Провела расследование

Продолжив свое расследование, Гейл узнала, что ее "благоверный", с которым она прожила почти три десятилетия в браке, имеет отношения еще с 60 женщинами, и даже назвала имена некоторых из них публично. Несколько недель назад Льюс запустила собственный канал на YouTube, чтобы делиться своим опытом разоблачения серийных измен.

"Я была замужем почти 27 лет. Обнаружила не одну блудницу, а шестьдесят за 10 лет", — делится она в кадре, перечисляя их имена: Мими, Нелл, Патрис, Ракель, Николь, Фелиция, Майра, Сабрина и Кассандра.

Теперь женщина стала популярным создателем контента и откровенно рассказывает на YouTube обо всем пережитом. Аудитория с восторгом слушает шокирующие подробности двойной жизни ее мужа и то, как она распутала эту "паутину обмана".

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина создала 58-страничную презентацию PowerPoint, в которой подробно описала историю многочисленных измен своего парня с более чем 300 любовницами, и опубликовала результаты расследования в интернете.

А вот 29-летняя Меган МакГи из Вирджинии, что в США, разоблачила измену своего жениха-военнослужащего с помощью мобильного приложения. В ноябре 2020 года, после четырех лет отношений, ее возлюбленный внезапно захотел сделать "перерыв". Женщина сразу заподозрила, что мужчина изменяет.