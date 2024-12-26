Жінка дізналася про 60 коханок чоловіка: вона зняла розслідування на YouTube і стала популярною

Гейл дізналася, що її коханий, з яким вона прожила майже три десятиліття у шлюбі, має стосунки ще з багатьма жінками, й навіть назвала імена деяких із них публічно.

Related video

Гейл Льюс з Атланти (США) викрила свого чоловіка у численних зрадах й після цього опублікувала розслідування на YouTube. Угода про розлучення, укладена між колишнім подружжям, зобов'язала зрадника виплатити дружині 2,3 мільйона доларів компенсації. До того ж жінці дістався будинок вартістю 1,3 мільйона доларів, хоча її колишній змушений й надалі оплачувати іпотеку, податки й страховку. Про це пише видання Atlanta Black Star.

Льюс розповіла, що про першу коханку свого чоловіка дізналася у 2022 році завдяки авіакомпанії Delta Air Lines. Коли вона зателефонувала туди, щоб уточнити інформацію про рейс, яким він повертався з відрядження, то дізналась, що той мандрує в компанії невідомої жінки. Як з'ясувалося, то була давня коханка, яка супроводжувала його майже у всіх поїздках. Після цього обманута американка подала на розлучення.

Провела розслідування

Продовживши своє розслідування, Гейл дізналася, що її "благовірний", з яким вона прожила майже три десятиліття у шлюбі, має стосунки ще з 60 жінками, й навіть назвала імена деяких із них публічно. Кілька тижнів тому Льюс запустила власний канал на YouTube, щоб ділитися своїм досвідом викриття серійних зрад.

"Я була одружена майже 27 років. Виявила не одну блудницю, а шістдесят за 10 років", — ділиться вона у кадрі, перераховуючи їхні імена: Мімі, Нелл, Патріс, Ракель, Ніколь, Феліція, Майра, Сабріна та Кассандра.

Тепер жінка стала популярним творцем контенту й відверто розповідає на YouTube про все пережите. Аудиторія із захопленням слухає шокуючі подробиці подвійного життя її чоловіка і те, як вона розплутала цю "павутину обману".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка створила 58-сторінкову презентацію PowerPoint, в якій детально описала історію численних зрад свого хлопця з більш ніж 300 коханками, й опублікувала результати розслідування в інтернеті.

А от 29-річна Меган МакҐі з Вірджинії, що в США, викрила зраду свого нареченого-військовослужбовця за допомогою мобільного застосунку. У листопаді 2020 року, після чотирьох років стосунків, її коханий раптово захотів зробити "перерву". Жінка відразу запідозрила, що чоловік зраджує.