Внимательная женщина благодаря мобильному приложению поймала мужа на измене (видео)

Теперь американка ведет страницу в TikTok, где делится со своими подписчиками всеми подробностями расследования.

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29-летняя Меган МакГи из Вирджинии, что в США, разоблачила измену своего жениха-военнослужащего с помощью приложения для фитнеса Strava. В ноябре 2020 года, после четырех лет отношений, ее возлюбленный внезапно захотел сделать "перерыв". Женщина сразу заподозрила, что он изменяет, пишет издание New York Post.

Чтобы понять, в чем дело, МакГи изучила детали онлайн-активности своего жениха в мобильном приложении Strava и заметила, что трассы пробежек прерывались или заканчивались по адресу, где живет его коллега.

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"Их отношения всегда вызывали у меня странное ощущение, но они служили вместе. Эти карты окончательно подтвердили мои подозрения относительно их романа", — пояснила Меган.

С тех пор женщина ведет страницу в TikTok, где делится со своими 1,8 млн подписчиками всеми подробностями расследования.

По словам американки, жених пытался скрыть свои похождения, отказываясь от совместных пробежек под видом того, что любимая будет не успевать за ним.

"Хоть это и не помогло мне раскрыть всю историю, но дало понимание того, с кем он изменял и что делал", — подытожила МакГи и добавила, что слышала слухи об изменах своего бывшего и из других источников.

К слову, в приложении Strava друзья могут отслеживать тренировки друг друга и публиковать собственные.

Напомним, ранее Фокус писал о матери четверых детей Ориане Линдсей, которая решилась во второй раз выйти замуж за своего бывшего мужа, а также принять его ребенка от другой женщины. Блогерша благодарит Бога за то, что он снова свел семью вместе, и обещает постоянно делиться с людьми своей невероятной историей любви.

Кроме того, свадьба в Китае закончилась грандиозным скандалом: жених отомстил неверной возлюбленной, публично продемонстрировав видео, на котором она изменяет ему с мужем своей беременной сестры.