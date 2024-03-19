Женщина во второй раз вышла замуж за своего бывшего и приняла его ребенка от любовницы (фото)

Блогерша благодарит Бога за то, что он снова свел семью вместе, и обещает постоянно делиться с людьми своей невероятной историей любви.

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Мать четверых детей Ориана Линдсей решилась во второй раз выйти замуж за своего бывшего мужа, а также принять его ребенка от другой женщины. Об этом популярная блогерша рассказала на своей странице в TikTok.

В кадре Ориана показала архивную фотографию 16-летней себя, когда уже имела двоих детей от своего мужа, хотя они поженились только через три года.

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"Если бы кто-то сказал мне, что через семь лет мы расстанемся, то это бы полностью разбило меня. Если бы кто-то сказал, что через три года мы снова поженимся в вафельной, то я бы вообще не поверила", — признается женщина и обнимает дочь своего мужа, которая появилась на свет во время их развода.

Ориана благодарит Бога за то, что он снова свел их семью вместе, и обещает постоянно делиться с людьми своей невероятной историей любви.

В предыдущем ролике женщина объяснила, что на воссоединение с мужем им понадобилось два года.

"Ни одна книга или блог не могли бы помочь восстановить наш брак. Мы оба пытались двигаться дальше, но это было бесполезно, потому что мы просто обречены быть вместе", — уверена блогерша.

Ориана благодарит Бога за то, что он снова свел их семью вместе Фото: TikTok Ориана благодарит Бога за то, что он снова свел их семью вместе Фото: TikTok

Интересно, что за месяц до второй свадьбы Линдсей неожиданно узнала о своей беременности.

Ее откровенный рассказ о семейных трудностях, разводе, испытаниях и окончательном воссоединении произвел глубокое впечатление на пользователей сети. Большинство из них поражены мудростью женщины, но нашлись и те, кто поставил под сомнение такое решение.

"Черт возьми, это удивительная женщина, я никогда не смогу таким стать!"

"Похоже, она приняла мужа обратно после того, как он с ней расстался и нашел себе другую. Нет, я бы не стала прощать"

"А он бы принял тебя, если бы ты родила еще одного ребенка от другого мужчины?"

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