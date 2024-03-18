В коляске и кислородной маске: отец в критическом состоянии приехал на свадьбу дочери (фото)
Несмотря на то, что самочувствие мужчины постоянно ухудшалось, он попросил осуществить свое последнее желание.
Персонал больницы UMC в городе Лаббоке (штат Техас, США) организовал необычную свадебную церемонию прямо в коридорах медицинского учреждения, чтобы выполнить последнее желание неизлечимо больного пациента. Мужчина мечтал увидеть, как его дочь выходит замуж. Об этой истории написало издание Lubbock Avalanche-Journal.
Мишель Авила готовилась выйти замуж за своего любимого Антонио Морено, когда ее отец попал в больницу в критическом состоянии. Несмотря на то, что самочувствие мужчины постоянно ухудшалось, он попросил осуществить последнюю просьбу — побывать на свадьбе дочери.Важно
Чтобы это реализовать, медики и организаторы брачной церемонии за считанные часы превратили обычный коридор отделения интенсивной терапии в импровизированный зал с алтарем для венчания.
"Он сидел в коридоре и ждал ее. Когда она выглянула из-за угла, это было очень трогательно. Много слез, одновременно и горько, и сладко. Это честь для меня помогать молодоженам в подготовке к семейному празднику при таких печальных обстоятельствах", — вспоминает свадебная декораторша Джули Ходжес.
На кадрах, снятых на церемонии, можно увидеть, как невеста в белом платье подходит к отцу, наблюдающему за происходящим в инвалидном кресле и кислородной маске.
"Это помогло нам сбросить камень с сердца. Мы знаем, что его последнее желание было исполнено", — написала Мишель Авила в посте в Facebook, выразив благодарность больнице и компании по организации свадеб Eventfully Yours.
Сообщается, что 13 марта, спустя несколько дней после свадьбы, мужчина все же скончался.
Напомним, ранее Фокус писал о 38-летней Даниэль Финли-Эдвард из шотландского города Ренфрю, осуществившей свое заветное желание. Женщина сыграла долгожданную свадьбу со своим любимым Джоном Во. Впрочем, для пары этот радостный день был полон не только счастья, но и грусти, ведь невеста неизлечимо больна раком.
Кроме того, 24-летняя Изабелла Блаунт из Лестершира в Великобритании планирует выйти замуж в Лас-Вегасе в 2026 году, но уже составила "черный список" с требованиями к проведению парней вечеринки своего любимого Макса.