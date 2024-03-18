Мужчины пугаются: девушка не может найти себе пару из-за "слишком высокого" роста (фото)

В подростковом возрасте американка стеснялась высокого роста из-за оскорбительных комментариев ровесников, но теперь научилась принимать и любить свою внешность.

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26-летняя Сараня Кари из Техаса (США) в поисках идеального партнера столкнулась с неожиданным препятствием. Девушка с ростом в 182 см часто встречает поклонников, которые чувствуют себя "неуверенно" рядом с ней и даже обманывают по поводу своих параметров, пишет издание Daily Mail.

Кари пожаловалась, что многие ее потенциальные партнеры на самом деле оказываются гораздо ниже, чем указывают в своих онлайн-профилях на сайтах знакомств.

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"Однажды познакомилась с парнем, который утверждал, что его рост — более 1,70 м. Он был симпатичным, поэтому решила сходить на свидание. Пришла, ищу его глазами, вдруг ко мне подходит кто-то в лучшем случае 1,55 м. Остаток вечера он пытался убедить меня, что не обманывал — просто надо надеть правильную обувь", — рассказывает девушка.

По ее словам, такое поведение стало тревожной тенденцией во время знакомств.

"Когда вы общаетесь в интернете, то можно соврать о чем угодно. Уж и не помню, сколько раз мужчины утверждали, что они выше 1,95 м, а потом я понимала, что это не так", — добавляет Кари.

Кари пожаловалась, что многие ее потенциальные партнеры на самом деле оказываются гораздо ниже, чем указывают в своих онлайн-профилях на сайтах знакомств Фото: TikTok

Девушка рассказывает, что в подростковом возрасте стеснялась высокого роста из-за оскорбительных комментариев ровесников, но теперь научилась принимать и любить свою внешность.

"Я ненавидела свой рост, потому что выделялась, как больной палец. Даже начала горбиться, чувствуя себя неуверенно из-за того, что мой рост привлекал слишком много внимания, а партнерам это не нравилось. Когда-то меня это беспокоило, но не сейчас. Вижу больше плюсов, чем минусов, и люблю каждый сантиметр своего роста — и на каблуке, и без них», — говорит Сарани.

Девушка рассказывает, что в подростковом возрасте стеснялась высокого роста из-за оскорбительных комментариев ровесников Фото: TikTok

Откровенный рассказ девушки стал вирусным в TikTok, привлекая внимание десятков тысяч зрителей. Многие подписчики поблагодарили ее и поделились похожими историями.

"У меня рост 180 м. Всегда говорю ребятам об этом, чтобы увидеть, как разбиваются их крошечные сердца, когда я возвышаюсь над ними", — написала одна из них в комментариях.

Напомним, ранее Фокус писал, что 29-летней Лизге Грумбридж из Корнуолла (Великобритания) приходилось сталкиваться с неуверенными в себе ребятами, которые запрещали ей носить высокие каблуки. Однако наконец-то она нашла любимого мужчину, который значительно ниже ее.

Кроме того, 34-летняя бывшая профессиональная баскетболистка и олимпийская спортсменка Наталья Виеру из Мюнхена часто попадает в неудобные ситуации из-за своего высокого роста. Недавно женщина показала в своем TikTok, как на нее реагируют покупатели в местном супермаркете.