Похож на ребенка: "самый маленький врач" в мире рассказал о своей нелегкой жизни (видео)

Ганеш Барайя страдает от неизлечимого заболевания и никто ничего не может сделать. Сейчас рост мужчины составляет всего 91,4 см.

Related video

23-летний Ганеш Барайя из Индии показал пример того как добиваться своей цели в жизни. Несмотря на дискриминацию из-за маленького роста, ему удалось стать самым низкорослым врачом в мире. Об этом пишет Oddity Central.

Ганеш Барайя родился в районе Таладжа Талука в индийском штате Гуджарат и с самого раннего возраста сталкивался с трудностями. Он родился нормальным, но в возрасте четырех лет родители заметили, что его голова перерастает тело, и отвели его к врачу. Они узнали, что мальчик страдает от неизлечимого заболевания и никто ничего не может сделать. Желая помочь сыну, мать Ганеша надевала на его голову шлем, чтобы предотвратить рост головы и дать телу шанс наверстать упущенное. В школе его часто высмеивали из-за большой головы и маленького роста, но у него были друзья, которые поддерживали его, и он мог сосредоточиться на учебе.

Однажды отцу мальчика, Витталу Бхаи, который работал фермером и зарабатывал около 200 рупий (94 гривны) в день, предложили 100 000 рупий (чуть больше 46 тысяч гривен) за то, чтобы Ганеш попал в цирк в качестве клоуна. Мужчина был настолько подавлен предложением, что начал бояться за безопасность своего сына, опасаясь, что его могут даже похитить. Он стал сопровождать его в школу и не позволял мальчику уходить куда-либо без присмотра.

Ганеш Барайя страдает от неизлечимого заболевания Фото: Facebook

Несмотря на свои физические ограничения, Ганеш Барайя всегда был очень амбициозен. Он с самого раннего возраста знал, что хочет стать врачом, и вкладывал всю свою энергию в учебу, усердно работая, чтобы получать высокие оценки. Когда пришло время, он подал заявление на получение степени бакалавра медицины и бакалавра хирургии (MBBS), но ему отказали. Несмотря на хорошие результаты его тестов, Медицинский совет Индии отклонил его заявление из-за его роста (всего 91,4 см), заявив, что он не сможет выполнять свои обязанности в экстренных случаях.

Ганеш был подавлен отказом, но не собирался отказываться от своей мечты. С помощью директора школы он обратился к министру образования штата и даже постучался в двери Высокого суда Гуджарата. Ни одна из его попыток не увенчалась успехом, но он не сдавался. Его дело дошло до Верховного суда Индии, и справедливость наконец восторжествовала.

Мужчина ростом 91,4 см весит всего 18 кг Фото: Facebook

В 2018 году высшая судебная инстанция страны признала за Ганешем право на поступление в MBBS, что он и сделал в следующем году. Недавно мужчина с низким ростом завершил обучение и работает интерном в больнице Sir-T в Бхавнагаре.

"Три года назад я был очень разочарован, но не стал принимать их отказ. Теперь я очень счастлив, что добился справедливости. Теперь я на пути к исполнению мечты, которую лелеял с детства. Я знаю, что я не такой, как все, но я хочу жить хорошей жизнью. Как другие люди, и чтобы мои родители гордились мной", — говорил Ганеш три года назад.

Издание отмечает, что доктор Ганеш Барайя до сих пор сталкивается с дискриминацией, поскольку многие его пациенты не хотят открываться ему из-за его роста, но как только они видят, что он знает свое дело, им становится легче. Тем не менее, это то, с чем другим врачам не приходится сталкиваться ежедневно.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина удивил ученых, сделав 217 вакцин против опасного вируса. Исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга обнаружили, что иммунная система пациента была полностью функциональна.

Также стало известно, что умер мужчина, который 70 лет прожил с аппаратом "Железные легкие". Пол Александр переболел полиомиелитом и с тех пор был парализован ниже шеи. Выживать ему помогал аппарат "Железные легкие". Он помог мужчине достичь многих целей в жизни.