Схожий на дитину: "найменший лікар" у світі розповів про своє нелегке життя (відео)

Ганеш Барайя страждає від невиліковного захворювання і ніхто нічого не може зробити. Наразі зріст чоловіка становить лише 91,4 см.

Related video

23-річний Ганеш Барайя з Індії показав приклад того, як досягати своєї мети в житті. Попри дискримінацію через маленький зріст, йому вдалося стати найнизькорослішим лікарем у світі. Про це пише Oddity Central.

Ганеш Барайя народився в районі Таладжа Талука в індійському штаті Гуджарат і з самого раннього віку натрапляв на труднощі. Він народився нормальним, але у віці чотирьох років батьки помітили, що його голова переростає тіло, і відвели його до лікаря. Вони дізналися, що хлопчик страждає від невиліковного захворювання і ніхто нічого не може зробити. Бажаючи допомогти синові, мати Ганеша одягала на його голову шолом, щоб запобігти зростанню голови й дати тілу шанс надолужити згаяне. У школі його часто висміювали через велику голову і маленький зріст, але в нього були друзі, які підтримували його, і він міг зосередитися на навчанні.

Одного разу батькові хлопчика, Вітталу Бхаї, який працював фермером і заробляв близько 200 рупій (94 гривні) на день, запропонували 100 000 рупій (трохи більше ніж 46 тисяч гривень) за те, щоб Ганеш потрапив до цирку в якості клоуна. Чоловік був настільки пригнічений пропозицією, що почав боятися за безпеку свого сина, побоюючись, що його можуть навіть викрасти. Він став супроводжувати його до школи й не дозволяв хлопчикові йти куди-небудь без нагляду.

Ганеш Барайя страждає від невиліковного захворювання Фото: Facebook

Попри свої фізичні обмеження, Ганеш Барайя завжди був дуже амбітним. Він із самого раннього віку знав, що хоче стати лікарем, і вкладав усю свою енергію в навчання, старанно працюючи, щоб отримувати високі оцінки. Коли настав час, він подав заяву на отримання ступеня бакалавра медицини та бакалавра хірургії (MBBS), але йому відмовили. Незважаючи на хороші результати його тестів, Медична рада Індії відхилила його заяву через його зріст (всього 91,4 см), заявивши, що він не зможе виконувати свої обов'язки в екстрених випадках.

Ганеш був пригнічений відмовою, але не збирався відмовлятися від своєї мрії. За допомогою директора школи він звернувся до міністра освіти штату і навіть постукав у двері Високого суду Гуджарату. Жодна з його спроб не увінчалася успіхом, але він не здавався. Його справа дійшла до Верховного суду Індії, і справедливість нарешті взяла верх.

Чоловік зростом 91,4 см важить лише 18 кг Фото: Facebook

У 2018 році вища судова інстанція країни визнала за Ганешем право на вступ до MBBS, що він і зробив наступного року. Нещодавно чоловік із низьким зростом завершив навчання і працює інтерном у лікарні Sir-T у Бхавнагарі.

"Три роки тому я був дуже розчарований, але не став приймати їхню відмову. Тепер я дуже щасливий, що домігся справедливості. Тепер я на шляху до виконання мрії, яку плекав із дитинства. Я знаю, що я не такий, як усі, але я хочу жити хорошим життям. Як інші люди, і щоб мої батьки пишалися мною", — говорив Ганеш три роки тому.

Видання зазначає, що доктор Ганеш Барайя досі стикається з дискримінацією, оскільки багато його пацієнтів не хочуть відкриватися йому через його зріст, але щойно вони бачать, що він знає свою справу, їм стає легше. Проте, це те, з чим іншим лікарям не доводиться стикатися щодня.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік здивував учених, зробивши 217 вакцин проти небезпечного вірусу. Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга виявили, що імунна система пацієнта була повністю функціональна.

Також стало відомо, що помер чоловік, який 70 років прожив з апаратом "Залізні легені". Пол Олександр перехворів на поліомієліт і відтоді був паралізований нижче шиї. Виживати йому допомагав апарат "Залізні легені". Він допоміг чоловікові досягти багатьох цілей у житті.