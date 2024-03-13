Показав приклад: помер чоловік, який 70 років прожив з апаратом "Залізні легені" (фото)

Пів Олександр перехворів на поліомієліт і відтоді був паралізований нижче шиї. Виживати йому допомагав апарат "Залізні легені". Він допоміг чоловікові досягти багатьох цілей у житті.

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У США у віці 78-років помер Пол Александер, людина, яка прожила в апараті "Залізні легені" понад 70 років. Про це пише Daily Mail.

Чоловік із Далласа, штат Техас, помер у понеділок, 11 березня. Інформація про це з'явилася на його сторінці в GoFundMe, де люди збирали гроші на турботу про нього.

Александр провів неймовірне життя завдяки апарату "Залізні легені" після того, як 1952 року у віці шести років заразився поліомієлітом, через який він був паралізований нижче шиї. Не маючи змоги дихати самостійно, він покладався на перевірений пристрій упродовж понад семи десятиліть, навіть коли стали доступні нові технології.

Чоловік не хотів змінювати свій апарат Фото: All That's Interesting

Видання зазначає, що попри свої фізичні обмеження, Олександр багато чого домігся як письменник, юрист і завзятий мандрівник, якого в усьому світі пам'ятають за його незмінний позитивний настрій та посмішку.

"Пол Александр, "Людина із залізними легенями", помер учора. Після того як у дитинстві він переніс поліомієліт, він прожив понад 70 років в апараті, що підтримує його життя. За цей час Пол вступив до коледжу, став юристом і письменником. Його історія поширилася широко і далеко, справивши позитивний вплив на людей у всьому світі. Пол був неймовірним взірцем для наслідування, про який пам'ятатимуть і далі", — написав Крістофер Улмер, організатор і активіст за права інвалідів.

За своє незвичайне життя рішучість Александра дала йому змогу домогтися низки чудових досягнень. У 21 рік він став першою людиною, яка закінчила середню школу в Далласі, жодного разу не відвідавши заняття особисто. Він здійснив свою мрію стати судовим адвокатом і представляв інтереси клієнтів у суді в модифікованому інвалідному візку, який утримував його паралізоване тіло у вертикальному положенні. Він також влаштував сидячий страйк на захист прав інвалідів і опублікував свої власні мемуари під назвою "Три хвилини для собаки: моє життя в залізних легенях".

За своє незвичайне життя рішучість Олександра дала йому змогу домогтися низки чудових досягнень Фото: All That's Interesting

Апарат ШВЛ являє собою велику жовту металеву коробку, в якій пацієнти повинні лежати всередині, а пристрій щільно застібатися на шиї. Він працює шляхом створення вакууму для механічного надходження кисню в легені пацієнтів, чия центральна нервова система і дихальна функція постраждали від поліомієліту.

Перебуваючи в лікарні, лікарі намагалися змусити Пола дихати самостійно, вимикаючи апарат і змушуючи його вийти, але незабаром він посинів і втратив свідомість. Попри наявність більш сучасних апаратів штучної вентиляції легенів, Пол вирішив продовжувати використовувати апарат "Залізні легені", тому що він до нього звик. Інші пристрої також потребують інтенсивного хірургічного втручання.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік здивував учених, зробивши 217 вакцин проти небезпечного вірусу. Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга виявили, що імунна система пацієнта була повністю функціональна.