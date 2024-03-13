Показал пример: умер мужчина, который 70 лет прожил с аппаратом "Железные легкие" (фото)

Пол Александр переболел полиомиелитом и с тех пор был парализован ниже шеи. Выживать ему помогал аппарат "Железные легкие". Он помог мужчине достичь многих целей в жизни.

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В США в возрасте 78-лет умер Пол Александер, человек, проживший в аппарате "Железные легкие" более 70 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина из Далласа, штат Техас, умер в понедельник, 11 марта. Информация об этом появилась на его странице в GoFundMe, где люди собирали деньги на заботу о нем.

Александр провел невероятную жизнь благодаря аппарату "Железные легкие" после того, как в 1952 году в возрасте шести лет заразился полиомиелитом, из-за которого он был парализован ниже шеи. Не имея возможности дышать самостоятельно, он полагался на проверенное устройство на протяжении более семи десятилетий, даже когда стали доступны новые технологии.

Мужчина не хотел менять свой аппарат Фото: All That's Interesting

Издание отмечает, что несмотря на свои физические ограничения, Александр многого добился как писатель, юрист и заядлый путешественник, которого во всем мире помнят за его неизменный позитивный настрой и улыбку.

"Пол Александр, "Человек с железными легкими", скончался вчера. После того как в детстве он перенес полиомиелит, он прожил более 70 лет в аппарате поддерживающем его жизнь. За это время Пол поступил в колледж, стал юристом и писателем. Его история распространилась широко и далеко, оказав положительное влияние на людей во всем мире. Пол был невероятным образцом для подражания, о котором будут помнить и дальше", — написал Кристофер Улмер, организатор и активист за права инвалидов.

За свою необыкновенную жизнь решимость Александра позволила ему добиться ряда замечательных достижений. В 21 год он стал первым человеком, окончившим среднюю школу в Далласе, ни разу не посетив занятия лично. Он осуществил свою мечту стать судебным адвокатом и представлял интересы клиентов в суде в модифицированной инвалидной коляске, которая удерживала его парализованное тело в вертикальном положении. Он также устроил сидячую забастовку в защиту прав инвалидов и опубликовал свои собственные мемуары под названием "Три минуты для собаки: моя жизнь в железных легких".

За свою необыкновенную жизнь решимость Александра позволила ему добиться ряда замечательных достижений Фото: All That's Interesting

Аппарат ИВЛ представляет собой большую желтую металлическую коробку, в которой пациенты должны лежать внутри, а устройство плотно застегиваться на шее. Он работает путем создания вакуума для механического поступления кислорода в легкие пациентов, чья центральная нервная система и дыхательная функция пострадали от полиомиелита.

Находясь в больнице, врачи пытались заставить Пола дышать самостоятельно, выключая аппарат и вынуждая его выйти, но вскоре он посинел и потерял сознание. Несмотря на наличие более современных аппаратов искусственной вентиляции легких, Пол решил продолжать использовать аппарат "Железные легкие", потому что он к нему привык. Другие устройства также требуют интенсивного хирургического вмешательства.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина удивил ученых, сделав 217 вакцин против опасного вируса. Исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга обнаружили, что иммунная система пациента была полностью функциональна.