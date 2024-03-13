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МирФан

Показал пример: умер мужчина, который 70 лет прожил с аппаратом "Железные легкие" (фото)

Мужчина с железными легкими, аппарат Железные легкие, Пол Александер, GoFundMe, история жизни, вирус, болезнь, железные легкие
Фото: Dallas News | Мужчина не мог дышать самостоятельно

Пол Александр переболел полиомиелитом и с тех пор был парализован ниже шеи. Выживать ему помогал аппарат "Железные легкие". Он помог мужчине достичь многих целей в жизни.

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В США в возрасте 78-лет умер Пол Александер, человек, проживший в аппарате "Железные легкие" более 70 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина из Далласа, штат Техас, умер в понедельник, 11 марта. Информация об этом появилась на его странице в GoFundMe, где люди собирали деньги на заботу о нем.

Александр провел невероятную жизнь благодаря аппарату "Железные легкие" после того, как в 1952 году в возрасте шести лет заразился полиомиелитом, из-за которого он был парализован ниже шеи. Не имея возможности дышать самостоятельно, он полагался на проверенное устройство на протяжении более семи десятилетий, даже когда стали доступны новые технологии.

Мужчина с железными легкими, аппарат Железные легкие, Пол Александер, GoFundMe, история жизни, вирус, болезнь, железные легкие Fullscreen
Мужчина не хотел менять свой аппарат
Фото: All That's Interesting

Издание отмечает, что несмотря на свои физические ограничения, Александр многого добился как писатель, юрист и заядлый путешественник, которого во всем мире помнят за его неизменный позитивный настрой и улыбку.

"Пол Александр, "Человек с железными легкими", скончался вчера. После того как в детстве он перенес полиомиелит, он прожил более 70 лет в аппарате поддерживающем его жизнь. За это время Пол поступил в колледж, стал юристом и писателем. Его история распространилась широко и далеко, оказав положительное влияние на людей во всем мире. Пол был невероятным образцом для подражания, о котором будут помнить и дальше", — написал Кристофер Улмер, организатор и активист за права инвалидов.

За свою необыкновенную жизнь решимость Александра позволила ему добиться ряда замечательных достижений. В 21 год он стал первым человеком, окончившим среднюю школу в Далласе, ни разу не посетив занятия лично. Он осуществил свою мечту стать судебным адвокатом и представлял интересы клиентов в суде в модифицированной инвалидной коляске, которая удерживала его парализованное тело в вертикальном положении. Он также устроил сидячую забастовку в защиту прав инвалидов и опубликовал свои собственные мемуары под названием "Три минуты для собаки: моя жизнь в железных легких".

Мужчина с железными легкими, аппарат Железные легкие, Пол Александер, GoFundMe, история жизни, вирус, болезнь, железные легкие Fullscreen
За свою необыкновенную жизнь решимость Александра позволила ему добиться ряда замечательных достижений
Фото: All That's Interesting

Аппарат ИВЛ представляет собой большую желтую металлическую коробку, в которой пациенты должны лежать внутри, а устройство плотно застегиваться на шее. Он работает путем создания вакуума для механического поступления кислорода в легкие пациентов, чья центральная нервная система и дыхательная функция пострадали от полиомиелита.

Находясь в больнице, врачи пытались заставить Пола дышать самостоятельно, выключая аппарат и вынуждая его выйти, но вскоре он посинел и потерял сознание. Несмотря на наличие более современных аппаратов искусственной вентиляции легких, Пол решил продолжать использовать аппарат "Железные легкие", потому что он к нему привык. Другие устройства также требуют интенсивного хирургического вмешательства.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина удивил ученых, сделав 217 вакцин против опасного вируса. Исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга обнаружили, что иммунная система пациента была полностью функциональна.