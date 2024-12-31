"Не відчуваю провини": жінка, яку 10 років не торкався чоловік, наважилась на помсту

Британка розповіла, що задоволена своїм будинком, машиною і двома дітьми, але майже не розмовляє зі чоловіком, якому 70 років. Нещодавно вона вирішила змінити своє життя.

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51-річна жінка, яка не мала інтимної близькості зі своїм чоловіком протягом 10 років, відверто розповіла про свій роман з іншим чоловіком. Наважившись на подружню зраду, вона не відчуває докорів сумління. Про це пише таблоїд The Sun.

Британка розповіла, що задоволена своїм будинком, машиною і двома дітьми, але майже не розмовляє зі чоловіком, якому 70 років.

"У нас дуже мало спільного. Ми майже не розмовляємо один з одним. Вечорами сидимо на дивані, дивимося телевізор та вечеряємо разом, а потім йдемо спати в окремі спальні", — зізнається вона в інтерв'ю журналістам.

Подружжя обговорювало це питання, однак чоловік дуже закритий і категорично відмовляється змінювати свою поведінку. Зрозумівши, що жити так далі не можна, британка зустрілася з адвокатом, який спеціалізується на розлученнях. Втім, перспектива розірвання шлюбу виявилась занадто "страшною", тож вона вирішила залишитися у шлюбі заради дітей.

Жінка завела коханця Фото: Freepik

"Таємне кохання здалось мені найкращим варіантом. Отримую емоційне задоволення і фізичну прив'язаність, але мені не доводиться робити вирішальний крок, щоб піти", — зізнається жінка, яка наразі зустрічається з 46-річним коханцем.

Вона думає, що благовірний може здогадатися, що у неї є інтрижка на стороні, але мовчить, бо теж не хоче порушувати сімейну ідилію.

"Мій новий коханий веде власний щоденник на роботі, аби мати змогу втекти вдень, а я працюю неповний день. Просто кажу всім, що йду на шопінг чи в спортзал", — пояснює жінка і додає, що не відчуває провини за інтрижку, оскільки її потреби мають бути задоволені.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка створила 58-сторінкову презентацію PowerPoint, в якій детально описала історію численних зрад свого хлопця з більш ніж 300 коханками, й опублікувала результати розслідування в інтернеті.

А от 29-річна Меган МакҐі з Вірджинії, що в США, викрила зраду свого нареченого-військовослужбовця за допомогою мобільного застосунку. У листопаді 2020 року, після чотирьох років стосунків, її коханий раптово захотів зробити "перерву". Жінка відразу запідозрила, що чоловік зраджує.