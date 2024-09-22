Жінка показала презентацію на 58 сторінок про зради свого коханого й зруйнувала все його життя

Анонімна авторка розслідування почала зустрічатися зі своїм обранцем торік у жовтні й спочатку сприймала його як справжнього "джентльмена".

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Жінка створила 58-сторінкову презентацію PowerPoint, в якій детально описала історію численних зрад свого хлопця з більш ніж 300 коханками, й опублікувала результати розслідування в інтернеті. Ця історія швидко стала вірусною, зібравши понад 300 мільйонів переглядів у соціальній мережі Weibo.

Обманута китаянка звинуватила свого коханого Ши, менеджера в штаб-квартирі China Merchants Bank у Шеньчжені, в обмані та невірності.

Анонімна авторка розслідування почала зустрічатися з цим хлопцем торік у жовтні й спочатку сприймала його як справжнього "джентльмена". Втім, одного дня вона дізналась про таємні повідомлення сексуального змісту, якими її обранець обмінювався з численними жінками за допомогою чат-застосунків.

Як можна побачити на слайд-шоу, з березня по серпень Ши щонайменше дев'ять разів користувався послугами секс-працівниць, заплативши за них від 2500 до 5000 юанів (від 350 до 700 доларів США).

Крім того, у презентації є скриншоти романтичних повідомлень, якими той обмінювався на сайтах знайомств, а також фотографії, що підтверджують факти зради. Коли правда нарешті виплила, зрадник став перед коханою на коліна, благаючи нікому не розповідати й клявся, що це ніколи більше не повториться.

Китаянка пробачила хлопцеві, щоб не засмучувати своїх батьків, але у вересні дізналася, що він продовжує зраджувати, й вирішила помститися, публічно оголосивши про його зв'язок з повіями, що вважається порушенням закону в Китаї. Після цього Ши втратив роботу й був виключеним з комуністичної партії.

Ши попався на числених фактах подружніх зрад Фото: 百姓關注

Ця історія спровокувала бурхливі дискусії в інтернеті.

"Це те, що робить сильна жінка: ніколи не прощає, ніколи більше не довіряє й змушує його заплатити за свою невірність", — прокоментував один з учасників обговорення.

"А чим саме займаються працівники в China Merchants Bank, якщо він встиг зрадити їй з 300 коханками?" — розмірковує інший.

Листування з жінками на сайтах знайомств Фото: 百姓關注

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 32-річна Маріанна Фрейзер із Шотландії після народження сина Сорена в грудні 2022 року раптово втратила чоловіка Ліама, який наклав на себе руки у віці 25 років. Жінка була настільки шокована цією втратою, що перестала їсти й навіть потрапила до лікарні. Однак, як з’ясувалось, це ще був не кінець її випробувань.

А от 29-річна Меган МакҐі з Вірджинії, що в США, викрила зраду свого нареченого-військовослужбовця за допомогою мобільного застосунку. У листопаді 2020 року, після чотирьох років стосунків, її коханий раптово захотів зробити "перерву". Жінка відразу запідозрила, що чоловік зраджує.