Рік зустрічалась з іншим: чоловік розкрив зраду коханої завдяки одній хитрості в Instagram

Автор історії зізнався, що навіть після зради кохає свою обраницю й зараз думає над тим, чи варто давати другий шанс, про який вона просить.

Related video

Користувач під ніком A1Tango несподівано розкрив секрет своєї 23-річної коханої, знайшовши її таємний акаунт в Instagram. До цього пара чотири роки перебувала у романтичних стосунках. Своїми думками чоловік поділився на одному з тематичних Reddit-форумів.

Автор історії розповів, що якось раз гортав стрічку в Instagram, коли натрапив на профіль, у назві якого фігурувало ім’я його партнерки.

"З цікавості я зайшов на цю сторінку й побачив пости з відвертими фотографіями, на яких вона цілує та обіймає якогось незнайомця", — пояснив A1Tango.

Як з’ясувалося, його кохана упродовж 12 місяців зустрічалася з іншим хлопцем, публікуючи спільні світлини. Ошуканий чоловік зізнався, що навіть після зради кохає свою обраницю й зараз думає над тим, чи варто давати другий шанс, про який вона просить.

Чоловік гортав стрічку в Instagram, коли натрапив на профіль, у назві якого фігурувало ім"я його партнерки Фото: Pixabay

У розділі коментарів під дописом більшість юзерів засумнівалися в щирості дівчини. На їхню думку, зрадниця ні про що не шкодує й не зробила жодних висновків.

"Якщо відповісти коротко та прямо, то ні. До того ж це було неодноразово, вона зустрічалася з тим чуваком цілий рік. Це просто неповага. Біжи від неї, брате";

"Зараз у вас розбите серце, але те, що вона зробила, не можна пробачити. Будь ласка, спробуйте рухатися далі. Ви заслуговуєте на більше";

"Я сам зраджував і мені зраджували. На жаль, незалежно від того, наскільки сильно ви закохані або наскільки шкода партнерку, якщо у вас немає дітей, то краще рухатися далі. Таку зраду неймовірно важко подолати у стосунках".

A1Tango подякував учасникам обговорення за допомогу й додав, що вирішив прислухатися до їхньої думки.

"Намагатимусь з усіх сил рухатися вперед. Якщо чесно, я пережив сильний стрес, і це призвело до погіршення мого психічного здоров'я", — підсумував чоловік.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 32-річна Маріанна Фрейзер із Шотландії після народження сина Сорена в грудні 2022 року раптово втратила чоловіка Ліама, який наклав на себе руки у віці 25 років. Жінка була настільки шокована цією втратою, що перестала їсти й навіть потрапила до лікарні. Однак, як з’ясувалось, це ще був не кінець її випробувань.

А от 29-річна Меган МакҐі з Вірджинії, що в США, викрила зраду свого нареченого-військовослужбовця за допомогою мобільного застосунку. У листопаді 2020 року, після чотирьох років стосунків, її коханий раптово захотів зробити "перерву". Жінка відразу запідозрила, що чоловік зраджує.