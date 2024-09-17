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Рік зустрічалась з іншим: чоловік розкрив зраду коханої завдяки одній хитрості в Instagram

Чоловік дізнався про зраду коханої завдяки Instagram, стосунки, кохання, як зрозуміти, що мені зраджують
Фото: Pixels | Чоловік викрив зраду за допомогою Instagram

Автор історії зізнався, що навіть після зради кохає свою обраницю й зараз думає над тим, чи варто давати другий шанс, про який вона просить.

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Користувач під ніком A1Tango несподівано розкрив секрет своєї 23-річної коханої, знайшовши її таємний акаунт в Instagram. До цього пара чотири роки перебувала у романтичних стосунках. Своїми думками чоловік поділився на одному з тематичних Reddit-форумів.

Автор історії розповів, що якось раз гортав стрічку в Instagram, коли натрапив на профіль, у назві якого фігурувало ім’я його партнерки.

"З цікавості я зайшов на цю сторінку й побачив пости з відвертими фотографіями, на яких вона цілує та обіймає якогось незнайомця", — пояснив A1Tango.

Як з’ясувалося, його кохана упродовж 12 місяців зустрічалася з іншим хлопцем, публікуючи спільні світлини. Ошуканий чоловік зізнався, що навіть після зради кохає свою обраницю й зараз думає над тим, чи варто давати другий шанс, про який вона просить.

Чоловік дізнався про зраду коханої завдяки Instagram, стосунки, кохання, як зрозуміти, що мені зраджують Fullscreen
Чоловік гортав стрічку в Instagram, коли натрапив на профіль, у назві якого фігурувало ім"я його партнерки
Фото: Pixabay

У розділі коментарів під дописом більшість юзерів засумнівалися в щирості дівчини. На їхню думку, зрадниця ні про що не шкодує й не зробила жодних висновків.

  • "Якщо відповісти коротко та прямо, то ні. До того ж це було неодноразово, вона зустрічалася з тим чуваком цілий рік. Це просто неповага. Біжи від неї, брате";
  • "Зараз у вас розбите серце, але те, що вона зробила, не можна пробачити. Будь ласка, спробуйте рухатися далі. Ви заслуговуєте на більше";
  • "Я сам зраджував і мені зраджували. На жаль, незалежно від того, наскільки сильно ви закохані або наскільки шкода партнерку, якщо у вас немає дітей, то краще рухатися далі. Таку зраду неймовірно важко подолати у стосунках".

A1Tango подякував учасникам обговорення за допомогу й додав, що вирішив прислухатися до їхньої думки.

"Намагатимусь з усіх сил рухатися вперед. Якщо чесно, я пережив сильний стрес, і це призвело до погіршення мого психічного здоров'я", — підсумував чоловік.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 32-річна Маріанна Фрейзер із Шотландії після народження сина Сорена в грудні 2022 року раптово втратила чоловіка Ліама, який наклав на себе руки у віці 25 років. Жінка була настільки шокована цією втратою, що перестала їсти й навіть потрапила до лікарні. Однак, як з’ясувалось, це ще був не кінець її випробувань.

А от 29-річна Меган МакҐі з Вірджинії, що в США, викрила зраду свого нареченого-військовослужбовця за допомогою мобільного застосунку. У листопаді 2020 року, після чотирьох років стосунків, її коханий раптово захотів зробити "перерву". Жінка відразу запідозрила, що чоловік зраджує.