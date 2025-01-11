Затримали прямо під час тренування: футболіста звинуватили у записі інтимного відео, — Sun

За інформацією журналістів, двоє офіцерів у формі вийшли на поле під час тренування. Допит футболіста тривав шість годин.

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Футболіста англійської прем'єр-ліги заарештували на тренувальному полі за підозрою у створенні відео сексуального характеру без згоди партнерки. Про це пише британський таблоїд The Sun. Ім'я гравця і клуб, за який він грає, журналісти не повідомили.

Одноклубники спочатку сприйняли це за жарт.

"Багато зірок спочатку подумали, що це був жарт, коли двоє офіцерів у формі вийшли на поле під час тренування. Ніхто не мін повірити. Гравці стояли з відкритими ротами. Ніхто не розумів, що відбувається", — заявило журналістам джерело в клубі.

Поліція вилучила два телефони і перевірила їх на наявність фото- та відеозаписів. Допит футбольної зірки тривав шість годин. Пізніше його відпустили.

Напередодні він повернувся до тренувань і може зіграти у матчі третього раунду Кубка Англії вже цими вихідними.

The Sun пише, що поліція вжила заходів після того, як жінка звинуватила футболіста в тому, що він таємно знімав їхній секс, попри те, що вона нібито просила його не робити цього. Вона розповіла друзям, що відчула себе ображеною і приниженою, коли той виставив її за двері через кілька хвилин після інтиму. Крім того, вона сказала, що відмовилася записувати відео інтиму або брати участь у груповому сексі.

У поліції повідомили, що "чоловік у віці 20 років був заарештований за вказаною адресою за підозрою у вуаєризмі".

"Було вирішено, що ніяких подальших дій не буде вжито через недостатність доказів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 січня Daily Mail повідомляло, що російська модель Віолетта Грачова, якій ЗМІ приписували роман з півзахисником "Челсі" Михайлом Мудриком, відпочиває разом з гравцем "Лідс Юнайтед" Вестон Маккенні.