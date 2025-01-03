Дівчина помстилася хлопцю переспавши з його батьком: мати не мала жодних заперечень

Дівчина стверджувала, що знайшла в телефоні свого хлопця повідомлення, що свідчать про те, що він близько року крутив роман за її спиною.

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Дівчина помстилась своєму хлопцю за невірність переспавши з його батьком, який охоче на це погодився. Про це пише Daily Star.

За словами дівчини, їхні стосунки з бойфрендом Ендрю були чудовими і через два місяці вона вперше познайомилася з його батьком Саймоном, якого назвала "дуже милим".

"Він прийняв мене в сім'ю. Саймон був радий познайомитися зі мною, і ми всі разом повечеряли", — написала дівчина на Reddit.

Вона уточнила, що все дуже швидко зіпсувалося, адже близько двох місяців тому якась дівчина на ім'я Емілі зв'язалася з нею і сказала, що Ендрю їй зраджує. Ця Емілі нібито також надіслала фотографії та скриншоти його розмов з нею.

Дівчина заявила, що оскільки Ендрю опустився дуже низько, вона вирішила вчинити так само.

"Я пішла до його батька, розлючена і з бажанням помститися. Я пояснила ситуацію Саймону, який сказав, що допоможе мені в усьому. Одне потягнуло за собою інше, і врешті-решт я попросила Саймона вступити зі мною в інтимні стосунки, на що він погодився", — розповіла дівчина.

Після того, як Ендрю дізнався про це, він назвав її декількома образливими словами і вони розійшлися.

Друзі пари стали на бік хлопця, але її мама погоджується з діями доньки та не мала жодних заперечень.

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