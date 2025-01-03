Девушка отомстила парню переспав с его отцом: мать не имела никаких возражений
Девушка утверждала, что нашла в телефоне своего парня сообщения, свидетельствующие о том, что он около года крутил роман за ее спиной.
Девушка отомстила своему парню за неверность переспав с его отцом, который охотно на это согласился. Об этом пишет Daily Star.
По словам девушки, их отношения с бойфрендом Эндрю были замечательными и через два месяца она впервые познакомилась с его отцом Саймоном, которого назвала "очень милым".
"Он принял меня в семью. Саймон был рад познакомиться со мной, и мы все вместе поужинали", — написала девушка на Reddit.
Она уточнила, что все очень быстро испортилось, ведь около двух месяцев назад некая девушка по имени Эмили связалась с ней и сказала, что Эндрю ей изменяет. Эта Эмили якобы также прислала фотографии и скриншоты его разговоров с ней.
Девушка заявила, что поскольку Эндрю опустился очень низко, она решила поступить так же.
"Я пошла к его отцу, разъяренная и с желанием отомстить. Я объяснила ситуацию Саймону, который сказал, что поможет мне во всем. Одно потянуло за собой другое, и в конце концов я попросила Саймона вступить со мной в интимные отношения, на что он согласился", — рассказала девушка.
После того, как Эндрю узнал об этом, он назвал ее несколькими оскорбительными словами и они разошлись.
Друзья пары стали на сторону парня, но ее мама соглашается с действиями дочери и не имела никаких возражений.
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