Девушка отомстила парню переспав с его отцом: мать не имела никаких возражений

Девушка утверждала, что нашла в телефоне своего парня сообщения, свидетельствующие о том, что он около года крутил роман за ее спиной.

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Девушка отомстила своему парню за неверность переспав с его отцом, который охотно на это согласился. Об этом пишет Daily Star.

По словам девушки, их отношения с бойфрендом Эндрю были замечательными и через два месяца она впервые познакомилась с его отцом Саймоном, которого назвала "очень милым".

"Он принял меня в семью. Саймон был рад познакомиться со мной, и мы все вместе поужинали", — написала девушка на Reddit.

Она уточнила, что все очень быстро испортилось, ведь около двух месяцев назад некая девушка по имени Эмили связалась с ней и сказала, что Эндрю ей изменяет. Эта Эмили якобы также прислала фотографии и скриншоты его разговоров с ней.

Девушка заявила, что поскольку Эндрю опустился очень низко, она решила поступить так же.

"Я пошла к его отцу, разъяренная и с желанием отомстить. Я объяснила ситуацию Саймону, который сказал, что поможет мне во всем. Одно потянуло за собой другое, и в конце концов я попросила Саймона вступить со мной в интимные отношения, на что он согласился", — рассказала девушка.

После того, как Эндрю узнал об этом, он назвал ее несколькими оскорбительными словами и они разошлись.

Друзья пары стали на сторону парня, но ее мама соглашается с действиями дочери и не имела никаких возражений.

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