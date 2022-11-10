Из-за романа с Канье Уэстом Джулия Фокс стала менее востребованной актрисой

Актриса рассказала, что роман с известным репером негативно повлиял на ее карьеру.

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32-летняя актриса и модель Джулия Фокс заявила в подкасте Эмили Ратаковски "High Low with EmRata", что из-за недолгого романа со скандальными репером Канье Уэстон, у нее стало меньше предложений по работе. Об этом пишет Page Six.

"Как ни странно, я не получаю столько предложений, как раньше. С достижением такого уровня славы появилось множество недостатков. Но я не расстраиваюсь, я думаю, что все приходит к нам в нужное время, поэтому я действительно не напрягаюсь. Мне действительно безразлично", – заявила Фокс.

Эпатажная Джулия Фокс встречалась с 45-летним Уэстом около 6 недель. Их роман закончился, после того, как Уэст поделился серией недавно удаленных постов в Instagram в отчаянной попытке вернуть свою бывшую жену.

Напомним, итальяно-американская модель Джулия Фокс впервые рассказала о своих психических заболеваниях. Девушка призналась, что у нее диагностировали СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и ДКР (депрессивно-компульсивное расстройство).

Также Фокус писал, что 45-летний американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст потерял статус миллиардера после ряда скандалов с его высказываниями.