Бывшая девушка Канье Уэста сама недавно узнала о проблемах со здоровьем.

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32-летняя итальянско-американская режиссер и модель Джулия Фокс впервые рассказала о своих психических заболеваниях.

В TikTok-аккаунте бывшая девушка американского рэпера Канье Уэста начала отвечать на вопросы своих подписчиков. В частности, один из фолловеров Фокс поинтересовался, как построить успешную карьеру нейроотличному человеку. Отвечая своему фанату, модель сняла ролик прямо в ванной и призналась, что у нее диагностировали СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и ДКР (депрессивно-компульсивное расстройство).

"У меня бывают периоды большой активности, когда я нахожусь на вершине мира и чувствую себя непобедимой. А потом у меня появляется чувство глубокого, глубокого, глубокого застоя. Как будто я не могу пошевелиться, черт возьми", — призналась звезда глянцев и соцсетей.

[ + – ] Джулия Фокс Фото: christophamend

Кроме этого, бывшая возлюбленная Канье Уэста добавила, что только недавно узнала о своих заболеваниях, несмотря на то, что догадывалась об этом.

"Раньше я постоянно считала количество букв в словах и всегда хотела, чтобы их было 10", — рассказала молодая мама.

[ + – ] Канье Уэст и Джулия Фокс Фото: Interview

Режиссер итальянского происхождения и бывший муж Ким Кардашьян встречались в начале 2021, однако их роман стал ярким и коротким. Уже после разрыва с рэпером Джулия стала чаще появляться на модных показах и обложках глянцев, демонстрируя чувство стиля и желание эпатировать публику.

Напомним, Джулия Фокс вышла в свет в откровенном топе-балаклаве.

Также Фокус писал о сыне Джулии Фокс, которого она одела в своем провокационном стиле.