Яблоко от яблони. Джулия Фокс одела годовалого сына в своем стиле (фото)

Знаменитость известна своими эпатажными и откровенными образами.

32-летняя итало-американская актриса и модель Джулия Фокс одела сына в своем стиле. Об этом пишет E News.

Звезда эпатажа и глянцев посетила Неделю моды в Нью-Йорке. В частности, бывшая девушка Канье Уэста дефилировала в первом ряду показа Elena Velez. Фотографам вечера Джулия Фокс показала своего годовалого сына Валентина. Он был одет в черное платье.

Тем временем 32-летняя модель продемонстрировала темное латексное платье. На ее лице был трендовый макияж с осветленными бровями и акцентом на глаза. Волосы Джулии Фокс были в форме "мокрой прически".

[ + – ] Джулия Фокс с сыном Валентином

Джулия Фокс стала широко популярной после яркого романа с американским рэпером Канье Уэстом. Несмотря на это, только после разрыва со скандальным музыкантом знаменитость стала чаще появляться на обложках влиятельных глянцев и сотрудничать с известными брендами.

Ранее актриса итальянского происхождения была замужем за Питером Артемьевым, от союза с которым подрастает годовалый Валентин. В конце 2021 Джулия и Питер подали документы на развод. В это время модель закрутила роман с Канье Уэстом.

[ + – ] Джулия Фокс с сыном

Напомним, Джулия Фокс украсила обложку глянца в традиционном для себя латексе.

Также Фокус подробнее писал о предыдущем браке Джулии Фокс.