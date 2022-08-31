Джулия Фокс в латексе украсила обложку глянца (фото)

Знаменитость продемонстрировала интересные образы для фотосессии.

32-летняя американо-итальянский режиссер и модель Джулия Фокс снялась в экстравагантной фотосессии и украсила обложку глянца. Об этом сообщил фотограф Ричард Бербридж на своей Instagram-странице.

Бывшая девушка американского рэпера Канье Уэста примерила наряды от Loewe и Versace и стала лицом нового выпуска журнала Zeit Magazine. В частности, уроженка Милана предстала перед объективом знаменитого фотографа в ярко-розовом платье с большими губами и латексными синими перчатками. Ее волосы были собраны в высокий затянутый хвост.

На другом кадре Джулия Фокс продемонстрировала бежевый костюм с глубоким декольте и открытым животом. И этот образ не обошелся без перчаток. Яркие аутфиты знаменитости дополнил макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Джулия Фокс на глянцевой обложке

Джулия Фокс стала широко популярной после публичного романа с бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом. Их отношения быстро развивались, однако продлились недолго.

После расставания с американским музыкантом Джулия Фокс начала участвовать в Неделях моды, украшать глянцевые обложки и сотрудничать с модными брендами.

[ + – ] Джулия Фокс и Канье Уэст Фото: Instagram daniellelevitt

Напомним, Джулия Фокс решила примерить лошадиные ноги.

Также Фокус писал об идеальном total-black образе, который накануне продемонстрировала Джулия Фокс.