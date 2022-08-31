Джулія Фокс у латексі прикрасила обкладинку глянцю (фото)

Знаменитість продемонструвала цікаві образи для фотосесії.

32-річна американо-італійська режисерка та модель Джулія Фокс знялася в екстравагантній фотосесії та прикрасила обкладинку глянцю. Про це повідомив фотограф Річард Бербрідж на своїй Instagram-сторінці.

Колишня дівчина американського репера Каньє Веста приміряла вбрання від Loewe та Versace та стала обличчя нового випуску журналу Zeit Magazine. Зокрема уродженка Мілана постала перед об'єктивом знаменитого фотографа у яскраво-рожевій сукні з великими губами та латексними синіми рукавицями. Її волосся було зібране у високий затягнутий хвіст.

На іншому кадрі Джулія Фокс продемонструвала бежевий костюм з глибоким декольте та відкритим животом. І цей образ не обійшовся без рукавичок. Аутфіти знаменитості доповнив макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Джулія Фокс на обкладинці глянцю

Джулія Фокс стала широко популярною після публічного роману з колишнім чоловіком Кім Кардаш'ян Каньє Вестом. Їхні стосунки швидко розвивалися, проте протривали недовго.

Після розставання з американським музикантом Джулія Фокс почала брати участь у Тижнях моди, прикрашати обкладинки глянців та співпрацювати з модними брендами.

[ + – ] Джулія Фокс та Каньє Вест Фото: Instagram daniellelevitt

Нагадаємо, Джулія Фокс вирішила приміряти конячі ноги.

Також Фокус писав про ідеальний total-black образ, який напередодні продемонструвала Джулія Фокс.