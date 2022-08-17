Джулія Фокс вийшла у світ в ідеальному total-black образі (фото)

Знаменитість продовжує епатувати свою аудиторію.

32-річна італо-американська акторка Джулія Фокс продемонструвала черговий стильний образ. Про це пише Daily Mail.

Колишня дівчина Каньє Веста вийшла на вулиці Лос-Анджелеса у total-black образі, який, окрім цього, був ще й повністю шкіряним.

Джулія приміряла чорну шкіряну мінісукню, високі чоботи з вирізами на стопах та фігурним каблуком. Доповненням провокативного аутфіту стала маленька скульптурна сумочка.

Проте на цьому акторка та режисерка не зупинилася та додала до образу чорний чепчик, під яким було розпущене волосся Фокс, яка не боїться експериментувати з модними луками.

Візажисти акторки обрали макіяж з акцентом на очі, що традиційно для Джулії останні кілька місяців.

[ + – ] Джулія Фокс у Лос-Анджелесі

Джулія Фокс стала широко популярною після роману з американським репером та бізнесменом Каньє Вестом. Їхнє кохання було швидким, яскравим та коротким. Проте після розірвання стосунків про Джулію почали говорити ще голосніше, адже практично кожен її вихід привертає увагу модних критиків та мільйонів прихильників акторки.

[ + – ] Джулія Фокс у рекламному кампейні Фото: Instagram daniellelevitt

Нагадаємо, 32-річна Джулія Фокс на один вечір стала жінкою-кентавром. Колишня кохана Каньє Веста епатувала своїх підписників черговим нестандартним образом.

Також Фокус писав про палку ідею для фотосесії на хмарочосі. Джулія Фокс пропонує підпалити на собі одяг за умови, що вас оточують професіонали.