Жінка-кентавр. Джулія Фокс приміряла конячі ноги (фото)

Колишня дівчина Каньє Веста пішла ще далі у своїй фантазії щодо нових епатажних образів.

32-річна італо-американська акторка Джулія Фокс знову епатувала публіку. Знімком у свіжому провокативному образі знаменитість поділилася у своєму Instagram з понад мільйоном підписників.

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Американська зірка обрала доволі незвичний реквізит та елемент луку для нової зйомки — вона надягла на себе додаткові ноги, тільки не людські, а конячі, взуті у чорні високі черевики. Таким чином колишня дівчина Каньє Веста стала на один вечір жінкою-кентавром.

Окрім тваринного елементу, на Джулії Фокс був відвертий ліф та чорні штани з екстремально низькою посадкою.

Як аксесуари до луку вона обрала чорну мініатюрну сумочку та сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Новий провокативний образ Джулії Фокс

Підписники Джулії засипали її схвальними коментарями та компліментами.

"Боже, я люблю тебе, Джуліє", "це геніально", "стилісти Голлівуду повинні брати в тебе уроки", — пишуть фоловери акторки.

Втім, далеко не всім новий "конячий аутфіт" прийшовся до смаку.

"Стоп…", "я сподіваюсь, це сатира", "ти божевільна", — коментують новий образ підписники Фокс.

Нагадаємо, Джулія Фокс підпалила одяг на собі заради фотосесії на хмарочосі в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про екстремально коротку спідницю, яку напередодні продемонструвала 32-річна Джулія Фокс.