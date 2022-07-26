Жінка-кентавр. Джулія Фокс приміряла конячі ноги (фото)
Колишня дівчина Каньє Веста пішла ще далі у своїй фантазії щодо нових епатажних образів.
32-річна італо-американська акторка Джулія Фокс знову епатувала публіку. Знімком у свіжому провокативному образі знаменитість поділилася у своєму Instagram з понад мільйоном підписників.
Американська зірка обрала доволі незвичний реквізит та елемент луку для нової зйомки — вона надягла на себе додаткові ноги, тільки не людські, а конячі, взуті у чорні високі черевики. Таким чином колишня дівчина Каньє Веста стала на один вечір жінкою-кентавром.
Окрім тваринного елементу, на Джулії Фокс був відвертий ліф та чорні штани з екстремально низькою посадкою.
Як аксесуари до луку вона обрала чорну мініатюрну сумочку та сонцезахисні окуляри.
Підписники Джулії засипали її схвальними коментарями та компліментами.
"Боже, я люблю тебе, Джуліє", "це геніально", "стилісти Голлівуду повинні брати в тебе уроки", — пишуть фоловери акторки.
Втім, далеко не всім новий "конячий аутфіт" прийшовся до смаку.
"Стоп…", "я сподіваюсь, це сатира", "ти божевільна", — коментують новий образ підписники Фокс.
Нагадаємо, Джулія Фокс підпалила одяг на собі заради фотосесії на хмарочосі в Нью-Йорку.
Також Фокус писав про екстремально коротку спідницю, яку напередодні продемонструвала 32-річна Джулія Фокс.