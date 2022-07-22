Джулія Фокс вийшла на публіку в екстремально короткій спідниці (фото)

Знаменитість вчергове доводить своє звання королеви епатажу.

32-річна італо-американська акторка Джулія Фокс продемонструвала черговий відвертий та провокативний образ. Про це пише Daily Mail.

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Колишня дівчина Каньє Веста прогулялася вулицями Нью-Йорка в екстремально короткій спідниці Alexander Wang та чорному шкіряному кроп-жилеті на застібці. На ногах знаменитості були джинсові ботфорти. Як аксесуар до образу Фокс обрала сумочку на срібному ланцюжку.

Волосся Джулії було розпущене та злегка науручене, а родзинкою аутфіту стали, як завжди, широкі стрілки на очах.

[ + – ] Джулія Фокс у Нью-Йорку

Джулія Фокс стала широко відомою лише після роману з американським репером Каньє Вестом на початку 2022. Проте їхні стосунки були яскравими і короткими.

Після роману з музикантом акторка почала привертати до себе ще більше уваги громадськості своїми провокативними та відвертими образами. Спочатку Джулія сходила за продуктами в одній спідній білизні, згодом вийшла у світ у сукні без неї.

Джулія Фокс уже прикрасила кілька обкладинок впливових світових глянців та брала участь у Тижнях моди як модель.

[ + – ] Джулія Фокс сходила за продуктами в спідній білизні Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джулія Фокс продемонструвала найвідвертіший топ літа 2022.

Також Фокус писав про стильний образ для літніх прогулянок, який продемонструвала напередодні Джулія Фокс.