Джулія Фокс вийшла на публіку в екстремально короткій спідниці (фото)
Знаменитість вчергове доводить своє звання королеви епатажу.
32-річна італо-американська акторка Джулія Фокс продемонструвала черговий відвертий та провокативний образ. Про це пише Daily Mail.
Колишня дівчина Каньє Веста прогулялася вулицями Нью-Йорка в екстремально короткій спідниці Alexander Wang та чорному шкіряному кроп-жилеті на застібці. На ногах знаменитості були джинсові ботфорти. Як аксесуар до образу Фокс обрала сумочку на срібному ланцюжку.
Волосся Джулії було розпущене та злегка науручене, а родзинкою аутфіту стали, як завжди, широкі стрілки на очах.
Джулія Фокс стала широко відомою лише після роману з американським репером Каньє Вестом на початку 2022. Проте їхні стосунки були яскравими і короткими.
Після роману з музикантом акторка почала привертати до себе ще більше уваги громадськості своїми провокативними та відвертими образами. Спочатку Джулія сходила за продуктами в одній спідній білизні, згодом вийшла у світ у сукні без неї.
Джулія Фокс уже прикрасила кілька обкладинок впливових світових глянців та брала участь у Тижнях моди як модель.
Нагадаємо, Джулія Фокс продемонструвала найвідвертіший топ літа 2022.
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