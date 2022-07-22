Джулия Фокс вышла на публику в экстремально короткой юбке (фото)

Знаменитость в очередной раз доказывает свое звание королевы эпатажа.

32-летняя итало-американская актриса Джулия Фокс продемонстрировала очередной откровенный и провокационный образ. Об этом пишет Daily Mail.

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Бывшая девушка Канье Уэста прогулялась по улицам Нью-Йорка в экстремально короткой юбке Alexander Wang и черном кожаном кроп-жилете на застежке. На ногах знаменитости были джинсовые ботфорты. В качестве аксессуара к образу Фокс выбрала сумочку на серебряной цепочке.

Волосы Джулии были распущены и слегка накрученные, а изюминкой аутфита стали, как всегда, широкие стрелки на глазах.

[ + – ] Джулия Фокс в Нью-Йорке

Джулия Фокс стала широко известна только после романа с американским рэпером Канье Уэстом в начале 2022. Однако их отношения были яркими и короткими.

После романа с музыкантом актриса начала привлекать к себе еще большее внимание общественности своими провокационными и откровенными образами. Сначала Джулия сходила за продуктами в одном нижнем белье, потом вышла в свет в платье без него.

Джулия Фокс уже украсила несколько обложек влиятельных мировых глянцев и участвовала в Неделях моды как модель.

[ + – ] Джулия Фокс сходила за продуктами в нижнем белье Фото: Getty Images

Напомним, Джулия Фокс продемонстрировала самый откровенный топ лета 2022.

Также Фокус писал о стильном образе для летних прогулок, который продемонстрировала накануне Джулия Фокс.