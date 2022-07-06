Джулия Фокс продемонстрировала стильный образ для летних прогулок (фото)

Бывшая девушка Канье Уэста стала настоящей иконой моды.

32-летняя итало-американская актриса Джулия Фокс продемонстрировала очередной откровенный и стильный образ. Кадрамы в новом аутфите она поделилась на своей Instagram-странице.

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Бывшая девушка Канье Уэста примерила белую футболку с ярко-красной надписью, высокие широкие сапоги Alexander Wang и черную кожаную куртку Diezel. В качестве аксессуаров к стильному луку актриса добавила белую сумочку Abra.

Волосы знаменитость оставила распущенными. Однако изюминкой образа стала мини-юбка со встроенными стрингами.

"@alexanderwangny эти сапоги были сделаны для чертового веселья!!!! И не начинайте о юбке со встроенными стрингами!!!! Пиджак от @diesel, рубашка от @mowalola, а сумочка от @abra_now ♥️♥️♥️", — лаконично подписала новое видео в Париже Джулия Фокс.

[ + – ] Джулия Фокс в новом образе

Джулия Фокс стала широко популярной после романа с американским рэпером Канье Уэстом. Однако их отношения были яркими и быстрыми. После расставания с музыкантом актриса заявила о себе как модная инфлюэнсер, принимает участие в различных показах мод и снимается для рекламных кампаний известных брендов.

Напомним, 32-летняя Джулия Фокс вышла на публику в "голом" платье-сетке.

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