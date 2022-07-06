Джулія Фокс продемонструвала стильний образ для літніх прогулянок (фото)

Колишня дівчина Каньє Веста стала справжньою іконою моди.

32-річна італо-американська акторка Джулія Фокс продемонструвала черговий відвертий та стильний образ. Кадрами в новому аутфіті вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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Колишня дівчина Каньє Веста приміряла білу футболку з яскраво-червоним написом, високі широкі чоботи Alexander Wang та чорну шкіряну куртку Diezel. Як аксесуари до стильного луку акторка додала білу сумочку Abra.

Волосся знаменитість залишила розпущеним. Проте родзинкою образу стала мініспідниця зі вбудованими стрингами.

"@alexanderwangny ці чоботи були зроблені для чортових веселощів!!!! І не починайте про спідницю з вбудованими стрингами!!!! Піджак від @diesel, сорочка від @mowalola, а сумочка від @abra_now ♥️♥️♥️", — лаконічно підписала нове відео Джулія Фокс.

[ + – ] Джулія Фокс у новому образі

Джулія Фокс стала широко популярною після роману з американським репером Каньє Вестом. Проте їхні стосунки були яскравими і швидкими. Після розставання з музикантом акторка заявила про себе як модна інфлюенсерка та бере участь у різноманітних показах мод та знімається для рекламних кампаній відомих брендів.

Нагадаємо, 32-річна Джулія Фокс вийшла на публіку в "голій" сукні-сітці.

Також Фокус писав про найвідвертіший топ літа 2022, який продемонструвала Джулія Фокс напередодні.