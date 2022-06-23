Джулія Фокс продемонструвала найвідвертіший топ (фото)
Після роману з Каньє Вестом акторка все частіше привертає до себе увагу як fashion-персона.
Американська акторка та режисерка Джулія Фокс вийшла у світ у черговому відвертому вбранні. Про це пише Page Six.
Колишня дівчина Каньє Веста продемонструвала найвідвертіший топ з довгими рукавами та ледь прикритими грудьми. На ногах Джулії були такого ж темно-волошкового відтінку штани з акцентним верхом.
Найбільшої уваги заслуговує макіяж Джулії Фокс з акцентом на очі, виділені чорними стрілками. Свої брови акторка висвітлила, повторивши тренд останнього часу. Адже навіть Кендалл Дженнер прийшла на щорічний бал Інституту костюму Met Gala 2022 "без брів".
Своє рудувате волосся режисерка розпустила. А в руках Джулія тримала чорну сумочку.
Джулія Фокс стала широко популярною після роману з американським репером Каньє Вестом. Їхні стосунки були яскравими, проте недовгими. Після розставання з музикантом Джулія стала привертати до себе ще більше уваги та диктувати нову моду своїми відвертими вбраннями.
Режисерка постійно виходить на публіку в епатажних образах, а нещодавно сходила за продуктами в одній спідній білизні.
Нагадаємо, Джулія Фокс прикрасила обкладинку чехословацького Vogue у незвичному для епатажної особистості стилі.
Також Фокус писав про інший провокативний та відвертий образ Джулії Фокс. Акторка вийшла у світ у "голій" сукні-сітці.