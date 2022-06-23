Джулія Фокс продемонструвала найвідвертіший топ (фото)

Після роману з Каньє Вестом акторка все частіше привертає до себе увагу як fashion-персона.

Американська акторка та режисерка Джулія Фокс вийшла у світ у черговому відвертому вбранні. Про це пише Page Six.

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Колишня дівчина Каньє Веста продемонструвала найвідвертіший топ з довгими рукавами та ледь прикритими грудьми. На ногах Джулії були такого ж темно-волошкового відтінку штани з акцентним верхом.

Найбільшої уваги заслуговує макіяж Джулії Фокс з акцентом на очі, виділені чорними стрілками. Свої брови акторка висвітлила, повторивши тренд останнього часу. Адже навіть Кендалл Дженнер прийшла на щорічний бал Інституту костюму Met Gala 2022 "без брів".

[ + – ] Черговий провокативний образ Джулії Фокс

Своє рудувате волосся режисерка розпустила. А в руках Джулія тримала чорну сумочку.

Джулія Фокс стала широко популярною після роману з американським репером Каньє Вестом. Їхні стосунки були яскравими, проте недовгими. Після розставання з музикантом Джулія стала привертати до себе ще більше уваги та диктувати нову моду своїми відвертими вбраннями.

Режисерка постійно виходить на публіку в епатажних образах, а нещодавно сходила за продуктами в одній спідній білизні.

Нагадаємо, Джулія Фокс прикрасила обкладинку чехословацького Vogue у незвичному для епатажної особистості стилі.

Також Фокус писав про інший провокативний та відвертий образ Джулії Фокс. Акторка вийшла у світ у "голій" сукні-сітці.