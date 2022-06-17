Сама скромність: епатажна Джулія Фокс у незвичайному образі на обкладинці Vogue

Колишня дівчина Каньє Веста продовжує нагадувати про себе.

32-річна італо-американська акторка та модель Джулія Фокс, про яку весь світ дізнався лише після її нетривалого роману з репером Каньє Вестом, прикрасила обкладинку липневого номера чеського Vogue, причому на чорно-білому фото її складно впізнати, пам'ятаючи її колишні образи.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Фотограу Кемерону Постфорушу дівчина позує в стилі акторок старого європейського кіно, одягнена в шкіряний тренч. На її обличчі немає впізнаваного макіяжу, через який її прозвали єнотом. Навпаки, стрілки Джулії акуратно підведені, а губи вкриті непомітною помадою.

"Акторка, художниця, ікона моди та IT-дівчина. Вона встигає грати відразу багато ролей, і за нею спостерігає весь світ. Джулія Фокс досягла статусу музи попкультури від місцевої зірки Нью-Йорка завдяки першій серії показів мод разом із одним із найвпливовіших реперів сучасності. Автентична та щира, не намагаючись віддячити глядачу, одягнена в латекс зі своїм культовим макіяжем, несе уявний прапор усіх аутсайдерів і диваків. Інтернет любить її, і тим, хто сумнівається і запитує: "Що це таке? І що вона робить?" — Джулія відповідала б: "Я просто залишаюся собою", — йдеться в анонсі номера.

Джулія Фокс виховує сина Валентина, батьком якого є російський пілот приватного борту Петро (Пітер) Артем'єв. Подружжя розлучилося в кінці минулого року, але поки що офіційно не розлучене.

Коли вона вперше з'явилася на публіці з Каньє Вестом, багато хто тут же прийшов до висновку, що Джулія дуже сильно нагадує колишню дружину репера Кім Кардаш'ян. Роман знаменитостей був яскравим, але недовгим. Каньє, за традицією, взявся ліпити з Джулії модну ікону, як зробив свого часу з Кім, подарував їй та її подругам дорогі брендові сумки, відвідував із дівчиною модні покази та знайомив із друзями-дизайнерами. Вони навіть цілувалися на публіці, змушуючи ніяковіти присутніх.

Однак довго терпіти непростий характер бойфренда-мільярдера Джулія не змогла, і вже вони розлучилися. Однак Фокс вирішила витягти з цих стосунків все на повну, оголосивши, що збирається писати книгу.

Після розриву з Вестом її стиль знову став розбалансованим, але не менш епатажним. Вона не соромиться з'являтися на публічних заходах у дуже відвертих і часто безглуздих речах.