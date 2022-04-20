Джулія Фокс вийшла у світ в одному корсеті (фото)
Акторка вкотре голосно заявляє про своє відчуття стилю.
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32-річна італо-американська акторка та модель Джулія Фокс вийшла у світ в одному корсеті. Про це пише Daily Mail.
Колишня Каньє Веста напередодні направлялася на вечірку з друзями в Парижі. Для вечірнього виходу у світ у столиці Франції знаменитість обрала провокаційний аутфіт. На Джулії була корсетна мінісукня з відвертими вирізами на бедрах.
До образу Фокс додала лаковані ботфорти та довгі чорні рукавиці. Як аксесуар вона обрала маленьку сумку Balenciaga.
Волосся акторки було розпущене, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі, як це полюбляє зірка.
Зазначимо, що Джулія Фокс стала широко відомою після її короткого та яскравого роману з американським репером Каньє Вестом. Проте їхнє кохання, швидко почавшись, так само швидко і закінчилось. Втім, свою медійність акторка почала використовувати на свою ж користь. Її запрошують на модні покази, а модні бренди укладають з нею контракти на співпрацю.
Утім, Джулію вкотре порівняли з колишньою її вже колишнього коханого. Про схожість акторки з Кім Кардаш'ян говорили давно, оскільки деякі образи Джулії цитують один в один попередні модні виходи матері дітей Каньє.
Нагадаємо, на вечірці Vanity Fair 32-річна Джулія Фокс з'явилася у сукні, яка її "душила". На заході вона була зі своїм фірмовим макіяжем, який у мережі вже прозвали "очі єнота"
Також Фокус писав про те, як після розставання з Каньє Вестом Джулія продовжувала носити його речі.