Джулія Фокс з'явилася на вечірці Vanity Fair у сукні із "задушливим" ефектом

Колишня дівчина Каньє Веста з'явилася на вечорі у вбранні від німецького бренду й зі своїм фірмовим макіяжем, який у мережі вже прозвали "очі єнота"

Мы . Мы из Украины З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Поддержать

Після церемонії "Оскар" традиційно відбувається вечірка Vanity Fair. І багато зірок, проігнорувавши офіційну й трохи нудну церемонію, вирушають на афтерпаті, щоб повеселитися в хорошій компанії. Приходять сюди й ті, хто не одержав запрошення на "Оскар". Серед них була й колишня дівчина Каньє Веста — модель та акторка Джулія Фокс, яка стала зіркою таблоїдів після їхнього короткого роману, пише Vulture.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Щоб інтерес до неї слабшав, Фокс будь-який свій вихід у світ обставляє з помпою і демонструє оригінальне вбрання. Вечірка Vanity Fair не стала винятком.

Джулія обрала, мабуть, найефектнішу сукню цього вечора. Вона з'явилася у шкіряній сукні від німецького бренду Han Kjøbenhavn.

[ + – ] Джулія Фокс на вечірці Vanity Fair Фото: Getty Images

Головним акцентом наряду стала кістлява рука, що стискає її горло й утримує всю сукню на її тілі. Утім, журналісти зазначили, що Джулія сильно схудла після розставання з Каньє і виглядає виснаженою.

Свій образ Фокс доповнила сумочкою, декорованою натуральним волоссям, причому, звідки вона їх взяла, акторка не повідомила. І нафарбувалась у своєму фірмовому стилі.

Нещодавно вона навіть записала make-up туторіал, щоб її шанувальники змогли повторити "очі єнота", як її спосіб фарбувати очі вже прозвали в мережі.

[ + – ] Джулія Фокс на вечірці Vanity Fair

А розмовляючи із журналістами, Джулія заявила, що пише книгу. "Я не хочу розповідати надто багато, я забобонна і не люблю говорити про речі, які ще не закінчені. Але поки що виходить справжній шедевр. Книга починалася, як мемуари, але зараз це швидше роман", — зазначила Фокс, котра раніше обіцяла написати книгу про свій роман із Вестом, який тривав майже місяць і зробив її справжньою зіркою.