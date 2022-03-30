Джулия Фокс появилась на вечеринке Vanity Fair в платье с "удушающим" эффектом

Бывшая девушка Канье Уэста появилась на вечере в наряде от немецкого бренда и со своим фирменным макияжем, который в Сети уже прозвали "глаза енота"

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После церемонии "Оскар" традиционно проходит вечеринка Vanity Fair. И многие звезды, проигнорировав официальную и немного скучную церемонию, отправляют на афтерпати, чтобы повеселится в хорошей компании. Приходят сюда и те, кто не получил приглашение на "Оскар". В их числе была и бывшая девушка Канье Уэста – модель и актриса Джулия Фокс, которая стала звездой таблоидов после их короткого романа, пишет Vulture.

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Чтобы интерес к ней ослабевал, Фокс любой свой выход в свет обставляет с помпой и демонстрирует оригинальные наряды. Вечеринка Vanity Fair не стала исключением.

Джулия выбрала, пожалуй, самое эффектное платье этого вечера. Она появилась в кожаном платье от немецкого бренда Han Kjøbenhavn.

[ + – ] Джулия Фокс на вечеринке Vanity Fair Фото: Getty Images

Главным акцентом наряда стала костлявая рука, сжимающая ее горло и удерживающая все платье на ее теле. Впрочем, журналисты отметили, что Джулия сильно похудела после расставания с Канье и выглядит изможденной.

Свой образ Фокс дополнила сумочкой, декорированной натуральными волосами, причем, откуда она их взяла, актриса не сообщила. И накрасилась в своем фирменном стиле.

Недавно она даже записала make-up туториал, чтобы ее поклонники смогли повторить "глаза енота", как ее способ красить глаза уже прозвали в Сети.

[ + – ] Джулия Фокс на вечеринке Vanity Fair

А, беседуя с журналистами, Джулия заявила, что пишет книгу. "Я не хочу рассказывать слишком много, я суеверна и не люблю говорить о вещах, которые еще не закончены. Но пока получается настоящий шедевр. Книга начиналась, как мемуары, но сейчас это скорей роман", — отметила Фокс, которая ранее обещала написать книгу о своем романе с Уэстом, который продлился около месяца и сделал ее настоящей звездой.