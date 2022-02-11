Джулія Фокс прокоментувала свою схожість з Кім Кардаш'ян

Нові виходи акторки дуже нагадують відомі луки одної з клану Кардаш'ян.

Нова дівчина 44-річного американського репера Каньє Веста, акторка Джулія Фокс стала учасницею подкасту Call Her Daddy. Про це пише Hola

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Під час розмови з ведучим 32-річна акторка висловилася про колишню кохану та маму дітей свого бойфренда Кім Кардаш'ян. Джулія зазначила, що вона під час нещодавніх виходів дуже схожа на Кім завдяки Каньє, який розуміється на моді, адже має свій бренд одягу та міг стати креативним директором чоловічої лінійки бренду Louis Vuitton після смерті дизайнера Вірджила Абло у листопаді 2021 року.

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"Ми носили деякі однакові образи", — зазначила Фокс, додавши, що знала про те, що колись дружина Каньє Веста вже виходила у світ у таких аутфітах. Проте Джулія зізналася, що слухає поради свого коханого, як робила це колись 41-річна Кім.

"Жінки завжди протистоять одне одному", — сказала акторка.

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Також Джулія прокоментувала чутки про те, що Каньє хоче повернутися до Кім та зберегти їхню родину, адже репер неодноразово звертався до колишньої коханої з проханнями пробачити його.

"Я розумію, що зараз він зі мною. І тільки це має для мене значення", — зазначила Джулія.

Раніше Фокус писав про розкішні подарунки від Каньє Веста для Джулії Фокс та її подружок за десятки тисяч доларів.

Нагадаємо, Джулія Фокс зніметься у байопіку про Мадонну. Знаменитості вже зустрілися на одній із вечірок та обговорили подальшу роботу.