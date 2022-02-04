Каньє Вест подарував своїй новій коханій та її подружкам брендові сумки

32-річна подружка репера Каньє Веста Джулія Фокс відсвяткувала свій день народження та отримала від коханого дорогий подарунок.

На честь дня народження американська акторка Джулія Фокс влаштувала вечірку в ресторані в Нью-Йорку, куди покликала близьких подруг і коханого. Каньє Вест спеціально прилетів на свято з Лос-Анджелеса, де зараз працює над новим альбомом, і ні на хвилину не відходив від іменинниці, навіть коли та задувала свічки на святковому торті.

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[ + – ] Каньє Вест обіймає Джулію Фокс, коли та задує свічки на торті

Репер подарував коханій сумочку Birkin від французького будинку моди Hermes. Ціна на аксесуар варіюється від 10 до 200 тисяч доларів та більше. Такі ж сумочки, але інших кольорів, Каньє подарував чотирьом подружкам Джулії. Про це повідомляє видання Page Six .

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Як раніше писав Фокус, у грудні 44-річний репер Каньє Вест, який перебуває у шлюборозлучному процесі із 41-річною Кім Кардаш'ян, розійшовся з 22-річною моделлю Вінетрією. Їхній роман тривав кілька місяців. З Джулією Фокс репер познайомився в Маямі напередодні Нового року, а на початку січня 2022 пара підтвердила, що в них роман, знявшись у спільній фотосесії.