Канье Уэст подарил своей новой возлюбленной и ее подружкам брендовые сумки

32-летняя подружка рэпера Канье Уэста Джулия Фокс отметила свой день рождения и получила от возлюбленного дорогой подарок

В честь дня рождения американская актриса Джулия Фокс устроила вечеринку в ресторане в Нью-Йорке, куда позвала близких подруг и возлюбленного. Канье Уэст специально прилетел на праздник из Лос-Анджелеса, где сейчас работает над новым альбомом, и ни на минуту не отходил от именинницы, даже когда та задувала свечки на праздничном торте.

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Рэпер подарил возлюбленной сумочку Birkin от французского дома моды Hermes. Цена на аксессуар варьируется от 10 до 200 тысяч долларов и больше. Такие же сумочки, но других цветов, Канье подарил четырем подружкам Джулии. Об этом сообщает издание Page Six .

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Как ранее писал Фокус, в декабре 44-летний рэпер Канье Уэст, который находится в бракоразводном процессе с 41-летней Ким Кардашьян, расстался с 22-летней моделью Винетрией. Их роман длился несколько месяцев. С Джулией Фокс рэпер познакомился в Майами в канун Нового года, а в начале января 2022 года пара подтвердила, что у них роман, снявшись в совместной фотосессии.