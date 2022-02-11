Джулия Фокс прокомментировала свое сходство с Ким Кардашьян

Новые выходы актрисы очень напоминают известные луки одной известной представительницы клана Кардашьян.

Новая девушка 44-летнего американского рэпера Канье Уэста, актриса Джулия Фокс стала участницей подкаста Call Her Daddy. Об этом пишет Hola

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Во время разговора с ведущим 32-летняя актриса высказалась о бывшей возлюбленной и маме детей своего бойфренда Ким Кардашьян. Джулия отметила, что она во время недавних выходов очень похожа на Ким благодаря разбирающемуся в моде Канье, ведь он имеет свой бренд одежды и мог стать креативным директором мужской линейки бренда Louis Vuitton после смерти дизайнера Вирджила Абло в ноябре 2021 года.

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"Мы носили некоторые одинаковые образы", — отметила Фокс, добавив, что знала о том, что когда-то пока официальная жена Канье Уэста уже выходила в свет в таких аутфитах. Однако Джулия призналась, что слушает советы своего возлюбленного, как это делала когда-то 41-летняя Ким.

"Женщины всегда противостоят друг другу", — сказала актриса.

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Также Джулия прокомментировала слухи о том, что Канье хочет вернуться к Ким и сохранить их семью, ведь рэпер неоднократно обращался к бывшей возлюбленной с просьбами простить его.

"Я понимаю, что сейчас он со мной. И только это имеет для меня значение", — отметила Джулия.

Ранее Фокус писал о роскошных подарках от Канье Уэста для Джулии Фокс и ее подружек за десятки тысяч долларов.

Напомним, Джулия Фокс снимется в байопике о Мадонне. Знаменитости уже встретились на одной из вечеринок и обсудили дальнейшую работу.